Trump expresa condolencias a EPN a una semana del sismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que habló telefónicamente con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto para darle las condolencias por el sismo de 8.2 grados Richter de hace una semana que dejó 98 muertos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de EU dijo que no pudo comunicarse por el presidente durante tres días por la mala recepción de su celular en el lugar.

"Hablé con el presidente de México para darle mis condolencias por el terrible terremoto. Me fue imposible comunicarme durante tres días por la mala recepción de su celular", tuiteó.

No se ofrecieron más detalles de lo que ambos mandatarios conversaron.

Spoke to President of Mexico to give condolences on terrible earthquake. Unable to reach for 3 days b/c of his cell phone reception at site.