No soy una dictadora: alcaldesa de Lerdo

PIDE VER POR LOS INTERESES DE TODOS LOS LERDENSES

El siglo de torreón

La alcaldesa, María Luisa González Achem aseguró que no es una "dictadora" y lamentó que hasta el momento no se haya llegado a un acuerdo con vecinos de la avenida Sarabia, donde el Municipio proyectó realizar una serie de obras de mejora integral que incluye banquetas, cambio de redes de agua y drenaje, así como alumbrado y mejoramiento de imagen urbana.

Uno de los objetivos del proyecto es hacer que las banquetas desde la Ocampo hasta la Hidalgo tengan características que proporcionen mayor seguridad a los peatones, entre ellos personas con capacidades diferentes, ya sea en sillas de ruedas o invidentes.

La mayoría de los vecinos de la Sarabia han externado que no están por completo en contra del proyecto, sino en contra de la ampliación de banquetas por la consecuente supresión de estacionamientos sobre la carretera de la Sarabia.

La alcaldesa ayer dijo que no busca pelear con ellos.

"No se trata de pelear ni que yo sea dictadora. Yo tendría la manera de hacerlo porque tengo el Cabildo que respalda el proyecto, pero hay que platicar y hay que hacer las cosas bien. Yo los invito al análisis, los invito a la reflexión, a que veamos mas allá del interés propio, sino ver el interés de los otros habitantes de Lerdo que por azar del destino no tienen las mismas capacidades y se tienen que trasladar, y la banqueta recordemos que es pública, la carretera es pública, pero bueno, voy a platicar con la Comisión", dijo la alcaldesa.

González Achem no pudo estar presente en la reunión del martes donde participaron los vecinos, regidores y autoridades.

"Desgraciadamente yo no pude estar porque me fui a Durango por la presentación de la obra de infraestructura de los estados del norte. Me informaron que la gente de ahí no quieren que se mueva nada. Quieren seguir privilegiando el estacionamiento de los vehículos, pues que lamentable que no pensemos que la calle y las banquetas son de todos los lerdenses. Son de todo el municipio, no es exclusiva de un sector", dijo la alcaldesa, quien aseguró no será autoritaria. "Hay gente ahí que yo respeto mucho, que quiero, que crecí con ellos, entonces, pues no se trata de que estemos peleando", acotó.

El siglo de torreón

Sarabia. El proyecto tendría un carril para invidentes. En Lerdo hay más de 3 mil invidentes.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...