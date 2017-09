Recibirán Premio

Los Ángeles, EU.- Guadalupe Pineda, el dueto español Los del Río, Lalo Schifrin, Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia y Cuco Valoy serán homenajeados con los premios especiales en la próxima entrega de los Grammy Latino, anunció la Academia Latina de la Grabación.

Benítez, Bosco, Chester, Heredia, Los Del Río (Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones), Pineda y Valoy recibirán el Premio a la Excelencia Musical mientras que Jon Fausty y Lalo Schifrin recibirán el Premio del Consejo Directivo.

Los ganadores de los premios a la Excelencia Musical y del Consejo Directivo serán homenajeados en una ceremonia privada que tendrá lugar en el Hotel Four Seasons de Las Vegas el 15 de noviembre, como parte de la semana de la 18 Entrega Anual del Grammy Latino.

"Nos enorgullece rendir homenaje a un grupo tan diverso de artistas de fama mundial con el premio a la Excelencia Musical y el premio del Consejo Directivo de este año", dijo Gabriel Abaroa, presidente de La Academia Latina de la Grabación.

"Nuestros ganadores del 2017 representan un amplio espectro de artistas que, conjuntamente, han contribuido a darle forma a ritmos y letras emblemáticos de la música latina a lo largo de la historia". "Cada ganador es una inspiración para nuestra cultura y comunidad, y son también modelos a seguir para la música nueva y contemporánea", añadió.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a artistas que han realizado contribuciones sin precedente y de extraordinario significado artístico para la música latina y la comunidad latina.

El Premio del Consejo Directivo es destinado a personas que han realizado aportes significativos a la música latina durante su carrera, pero no en la forma de actuaciones artísticas. Todos los ganadores son escogidos por votación de los miembros del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación.

Guadalupe Pineda dijo sobre el premio, "me siento profundamente agradecida al recibir el Premio a la Excelencia Musical 2017, tras 43 años de cantar y trabajar en la música, llevando con orgullo el arte y la cultura de México y de nuestros países latinoamericanos. Me conmueve y me impulsa a continuar por este maravilloso camino. Felicito a los compañeros que comparten este gran honor".

Por su parte Los Del Río, el dueto que interpreto La Macarena que ha sido una de las canciones mas escuchadas en la música latina y del mundo, señalaron que era "un gran honor ser reconocidos por los premios musicales más universales. Gracias".

"Me siento sumamente honrada por este reconocimiento a mi trayectoria musical de más de cinco décadas en esta maravillosa industria. El recibir este premio tan importante provoca en mí un orgullo inigualable por el trabajo que he disfrutado y he amado durante toda mi vida", expresó la puertorriquena Lucecita Benítez interprete de la Nueva Trova.

"Es muy bueno saber que el camino que la gente trilló durante todos estos años, muchas veces en la oscuridad, recibe un rayo de luz que lo ilumina todo, lo revela y nos llena de orgullo y gratitud. Gracias por esta distinción y este premio", comento João Bosco cantante y guitarrista de la Música Popular Brasileña.

"Debo admitir que fue toda una sorpresa la llamada telefónica que recibí de La Academia Latina de la Grabación para informarme acerca de la decisión de otorgarme un reconocimiento especial por mi trayectoria musical. Estoy profundamente agradecido", indicó por su parte Ilan Chester.

"Siento una gran alegría por esta increíble consideración hacia mi trayectoria como artista popular. ¡Gracias a La Academia Latina de la Grabación! Me emocionan e insuflan fuerzas para continuar", comento el músico argentino Víctor Heredia.

"Para mí el Premio a la Excelencia Musical es el más grande que se le puede dar a un artista en su trayectoria. Es un honor ser reconocido por colegas y personas en la industria. Los años han sido largos pero bien aprovechados. Gracias a La Academia Latina de la Grabación y a los seguidores que se regocijan con mis canciones", declaro el músico dominicano Cuco Valoy.

"Su generosidad al otorgarme el Premio del Consejo Directivo es un honor que me conmueve profundamente. Mil gracias por esta distinción, que en su calidad del Latin Grammy, resalta mi herencia como compositor y artista latino, de Argentina", indicó Lalo Schifrin.

