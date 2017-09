Hoy se empieza a hacer justicia, dice Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO.-

Julián Gil se dijo satisfecho con la pensión que fijó el juez para su hijo Matías, la cual, aunque no fue del 4% como él había solicitado, tampoco fue del 20% como su ex pareja, Marjorie de Sousa, quería, sino del 10% de acuerdo a información de Televisa Espectáculos.

Esta sentencia sólo corresponde a lo generado por el actor argentino en el territorio mexicano, por lo que Matías recibirá alrededor de 50 mil pesos mensuales.

El actor usó sus redes sociales para expresar su sentir, aunque después borró los mensajes: "No es un premio ni un trofeo, es el resultado de meses de abuso e injusticias. De la ‘cifra astronómica’ que se pretendió en un comienzo, se me fijó una cantidad menor de pensión alimenticia para mi hijo Matías. He luchado por los derechos de mi hijo y míos y hoy se empieza a hacer justicia".

"Esperamos y seguimos confiando en la justicia mexicana para que se resuelva el tema que tiene que ver con la convivencia sana que pido para poder ver a Matías. Espero que todo se resuelva pronto y poder compartir con él lo antes posible terminando así este caso civil", agregó.

"Y espero la entrevista de la abogada mintiendo y sus próximos movimientos para tratar de seguir manchando mi imagen. Justicia", escribió.

Aún queda por definirse los días que Julián podrá ver al pequeño Matías.





