Izquierdoz pide apoyo a la afición

Izquierdoz cree que algunos aficionados sólo van a abuchearlos

El capitán albiverde Carlos Izquierdoz expresó su sentir respecto a los abucheos de la afición lagunera tras la falta de triunfos en casa en el actual torneo.

"Lo he repetido muchas veces, les pido que nos apoyen, nosotros tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo, no veo a nadie riéndose después de un partido en el que no nos va bien, nosotros somos los que más sufrimos cuando no se nos dan los resultados", aseguró al término del entrenamiendo de ayer de los Guerreros, "...pero hay veces que parece que están esperando a que termine el primer tiempo y no tengamos un resultado a favor para abuchearnos, realmente cuando van mal las cosas es cuando más necesitamos que nos apoyen, entonces les pedimos eso, que confíen en nosotros".

Izquierdoz continuó pidiendo apoyo a los aficionados, invitándolos a respaldar a quienes viven mal momento durante el torneo.

"Esto se revierte con confianza, para mí, Djaniny y Jonathan son de los mejores delanteros de la liga, de los que más generan y más complican, pero bueno, a veces pasa que no metes una que te queda, que supuestamente es fácil y pierdes esa confianza, si encima después viene un abucheo o una recriminación, es más difícil todavía, nosotros en el vestidor constantemente nos estamos apoyando, sabiendo que el compañero es el que nos va a respaldar en el momento más difícil", afirmó.

El zaguero compareció ante los medios de comunicación, compartiendo su satisfacción por estar de regreso en la cancha tras superar la rehabilitación de su operación.

"Estaba con muchas ganas de regresar, vivir un partido desde afuera es muy complicado, uno se pone mucho más nervioso, no puede ayudar de la forma que quiere y la verdad que me sentí mucho mejor de lo que esperaba, pensé que iba a estar un poco falto de ritmo y todo ese tipo de sensaciones, pero con el correr de los minutos me fui sintiendo muy cómodo, me fue gustando el rendimiento y creo que defensivamente trabajamos muy bien", declaró.

Tras el partido de hoy ante Juárez, los Guerreros viajarán a la capital del país para visitar a la Máquina del Cruz Azul, equipo que se mantiene invicto como local en la Liga MX, por lo que lograr el triunfo sería un buen impulso para Santos.

"Sin duda que nos ayudaría muchísimo, porque ellos juegan muy bien, tienen un buen equipo, muy buena idea, pero también depende de nosotros, si salimos conectados y estamos bien, le podemos ganar a cualquiera, así que aspiramos ahora a ganar en Copa para tomar esa confianza que nos lleve a hacer un gran partido ante Cruz Azul", vaticinó.

Carlos reiteró su apoyo total y el de todo el plantel al actual cuerpo técnico albiverde y su convencimiento en que el trabajo que están realizando los sacará adelante.

"La directiva hizo público el apoyo hace un par de semanas y si lo hace la directiva es porque hay un aval de parte de todos los jugadores, porque la directiva está en constante comunicación con nosotros, así que de eso no hay que hablar más, porque el técnico es claro que se va a quedar hasta que termine el torneo, nosotros estamos muy contentos, el técnico ha hecho cosas muy buenas, hay una identidad de juego y muchos chicos que han surgido desde las fuerzas básicas porque el entrenador les ha dado continuidad, hay muchas cosas positivas que tenemos que encargarnos de rescatar y por ahí va a quedar arreglado todo", finalizó.

De cara al partido ante los Bravos de Juárez por la última jornada de Copa MX, los Guerreros del Santos Laguna finalizaron ayer su preparación con un entrenamiento matutino y posteriormente emprendieron el viaje hacia la frontera chihuahuense.

Los dirigidos por José Manuel de la Torre efectuaron una práctica ligera en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, enfocados en llegar preparados de la mejor manera al último duelo de la fase de grupos en el torneo de Copa.

Posterior a la práctica, la totalidad del plantel emprendió el viaje hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, donde quedaron concentrados para el duelo ante los Bravos.

"...hay veces que parece que están esperando a que termine el primer tiempo y no tengamos un resultado a favor para abuchearnos”.— Carlos Izquierdoz, capitán del Santos Laguna

8 TRIUNFOS como local tiene Santos en los tres torneos más recientes (22 partidos)

