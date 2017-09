¡Toda La Laguna flota!

TORREÓN, COAH.-

Durante la media noche de hoy llegará a los cines de la región la nueva versión de Eso, dirigida por Andres Muschietti

"Cuando vi Eso duré varias semana sin dormir, me asustó bastante y la verdad es que no sé si me anime a ver la nueva versión", dijo a El Siglo de Torreón Juan Ángel R., profesionista lagunero que quedó marcado por el filme de 1990.

Por temor a la "carrilla", Juan Ángel R. no quiso revelar sus apellidos ni a qué se dedica, sin embargo, él cree que hay muchas personas en la Comarca que también quedaron perturbadas por el largometraje.

A 27 años de su estreno en cines, llega a las salas locales un remake que ha recibido buenas críticas y además arrasó en la taquilla norteamericana recabando en su primer fin de semana 117.2 millones de dólares.

Los complejos cinematográficos de Torreón y Gómez Palacio recibirán durante la media noche de hoy el filme protagonizado por Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis y Finn Wolfhard, Wyatt Oleff entre otros actores.

De acuerdo con una empleada de los cines de un centro comercial ubicado sobre el Periférico Raúl López Sánchez, la venta de accesos para las funciones nocturnas está prácticamente por agotarse.

"Quedan pocos boletos para la cinta de Eso. A la gente le gusta el miedo y prueba de ello es que Annabelle sigue siendo muy vista pese a que ya tiene varias semanas de haberse estrenado y seguramente ocurrirá lo mismo con Eso", comentó la joven.

La historia del filme inspirado en la novela del mismo nombre de Stephen King gira en torno a una pandilla de amigos que lidian con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso de nombre "Pennywise", cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos.

Bill Skarsgård, quien encarna a dicho personaje, recién dijo a la prensa internacional que siempre disfrutó de las historias misteriosas y oscuras, muchas de ellas escritas por King.

"Leí su novela It, la que fue una inspiración para mí al prepararme para el rol. El desafío más grande a la hora de encarnar al payaso fue llegar con algo que de verdad funcionara para el personaje y que asustara e intrigara a la audiencia", dijo.

Por su parte, Stephen expuso que cuando él ve una de sus historias en la pantalla grandes las sigue sintiendo suyas sobre todo It, la cual dirigió Andres Muschietti.

"It se siente muy mía porque se mantiene cercana al libro… Y lo lindo de It es que como cinta de terror funciona. Pero una de las razones por las que funciona, la única razón por la que una historia como ésta funciona, es que a uno le llegan a importar las personas involucradas.

"Es decir, si uno va a ver una película como Viernes 13 y vamos a ser sinceros, uno está esperando ver a 12 jóvenes bien parecidos ser asesinados de 12 maneras interesantes. Esta película no es así. ¡Uno no quiere ver a nadie morir! Uno quiere que sobrevivan", aclaró King.

¿Qué dicen las críticas?

Los expertos han opinado sobre la película:

- "Se nota el amor y la reverencia con que Muschietti maneja el material de Stephen King. Es cierto que propone alternativas, pero no juega a disfrazar las cosas, el discurso y la fantasía de King están ahí, sin excusas": Luis Gamboa, Cine Premiere.

- "La elegancia visual y un reparto sólido mantienen a flote a la irregular adaptación de Stephen King llevada a cabo por Andy Muschietti. Es una colección de imágenes alternativamente aterradoras, alucinatorias y absurdas": Andrew Barker, Variety.

- "Satisfactoria, aunque no tan aterradora. It es un thriller sólido que funciona mejor cuando se centra en las preocupaciones no relacionadas con monstruos de sus héroes adolescentes": John DeFore, The Hollywood Reporter.

- "Enfatiza la emoción y los detalles de la historia de iniciación en lugar de ser todo terror, todo el tiempo, capturando así la sencilla brillantez de la escritura de King": Brian Truitt, USA Today.

Cinco datos curiosos de It

En unas horas el filme llegará a La Laguna:

- El payaso "Pennywise" está inspirado en el asesino serial John Wayne Gacy.

- El ser maligno pudo haber llegado de otra galaxia y se llama Eso porque puede adoptar diversas formas según el miedo que genere en sus víctimas.

- King dedicó su novela It a sus hijos.

- La nueva cinta se desarrolla en el año de 1989.

- Johnny Depp, Willem Dafoe, Hugo Weaving, Doug Jones y Channing Tatum fueron considerados para encarnar a It pero el "ganón" fue Bill Skarsgård.







