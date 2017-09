Tal parece que los funcionarios y demás empleados del ayuntamiento de Torreón no llenaron con las vacaciones forzadas que tuvieron poco después de la elección del 4 de junio. Y decimos esto porque todo indica que los servidores públicos municipales ya están gozando de un largo período de asueto o al menos eso es lo que se puede deducir de las notorias ausencias que se han registrado en los actos que se han llevado a cabo con motivo de los festejos del 110 aniversario de la Perla de La Laguna, que en esta ocasión están muy desangelados y raquíticos debido a la falta de recursos. Y es que nuestros subagentes disfrazados de torreoncitos conmemorativos nos reportan que, tanto en la sesión de arranque de los festejos celebrada el viernes pasado, como en la misa que se realizó en la Plaza Mayor el domingo por la noche, se notó el escaso poder de convocatoria entre el personal que trabaja para el ayuntamiento.

Incluso, varios espacios se vieron vacíos durante las ceremonias, ya que ni siquiera los jefes de los departamentos se presentaron para hacer bola, como tradicionalmente ocurre en los actos oficiales. Estos hechos han provocado que los amantes del sospechosismo den rienda suelta a sus especulaciones sobre qué es lo que está pasando en el ayuntamiento, y las versiones van desde los que han adelantado sus vacaciones hasta los que ya vieron que no podrán acomodarse en el gobierno provincial y por lo tanto andan buscando por su cuenta un sustituto a la sagrada nómina, pasando por aquellos que ven que al jefazo Jorge Luis Morán no se le da mucho eso del liderazgo. Lo cierto es que, de cara a la ciudadanía, la imagen del ayuntamiento es la de un gobierno que, como changarro en Semana Santa, ya cerró el tabarete antes de tiempo y hasta nuevo aviso.

***

Cuentan que desde hace unos días los equipos jurídicos de los excandidatos a la gubernatura Miguel Riquelme y Guillermo Anaya se encuentran prácticamente acampando en la Sala Superior del Tremendo Trife en la Capirucha del Esmog en espera de la resolución de los magistrados sobre el truculento caso del dictamen de la discordia. Y es que, según dicen los subagentes disfrazados de malletes, una vez resueltos los asuntos pendientes de las elecciones de Nayarit y Estado de México, en donde han quedado confirmados los triunfos de Antonio Echevarría y Alfredo del Mazo, el Trife ahora sí le entrara de lleno a revisar el tema de la legalidad del método de fiscalización del Instituto Nacional Electoral que tanta polémica ha generado y que, hasta ahora, determina que tanto el gober electo Riquelme como el exsuspirante Anaya rebasaron el tope de campaña, el primero por arriba de 5 por ciento y el segundo cerca de ese nivel. El lunes pasado don Memo y sus defensores se reunieron con tres de los siete magistrados del máximo organo en materia de justicia electoral para ahondar en sus alegatos sobre por qué la elección deben anularse y por qué deben dejar competir al panista, una vez más. Llama la atención que los magistrados que escucharon los argumentos de Anaya son los más, digamos, cercanos al panismo: Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, ambos propuestos por Acción Nacional, y Felipe Fuentes, quien si bien ahora se le vincula más con el PRI, en su momento llegó a trabajar dentro del grupo calderonista en el sexenio pasado. Mientras tanto, don Miguel continúa en su gira de visita a todos y cada uno de los secretarios de estado para tomarse la foto y, de paso, echarle un ojo a alguno que otro proyecto venidero, aunque hay que decir que el gobierno del preciso Peña Nieto ya está con la cortina a medio cerrar. La importancia del dictamen sobre el que se espera que los magistrados resuelvan esta misma semana, o a más tardar la próxima, radica en que sobre la base de la misma pudiera sustentarse o no -depende del fallo- la principal causal de nulidad. Así que hagan sus apuestas, como las están haciendo los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, quienes han decidido sentarse a esperar a que sus “superiores” (los magistrados del Tribunal Federal, no sea malpensado) resuelvan este asunto para ahora sí ellos entrar en acción. Quieren evitar la fatiga, como dijo Jaimito el Cartero.

***

A quien se le vio muy contento de regreso por tierras torreonenses es al gober Rubén Moreira, quien ayer inauguró una nueva empresa y no escatimó esfuerzo en presumir las decenas de miles de empleos que se han creado durante su sexenio y que en parte fue gracias a su gran apuesta por realizar giras al Lejano Oriente. Y es que hay que recordar que buena parte de los primeros cuatro años del gobierno, don Rubén se la paso viaje y viaje, principalmente a Corea del Sur, Japón y China, aunque también a Europa, para amarrar inversiones que aliviaran un poco la deprimente situación que se vivía en La Laguna luego de una sequía de casi diez años, cortesía de la inseguridad, la falta de interés de las autoridades y la terrible crisis de 2008-2009. Incluso el mandamás provincial hizo referencia a aquellos críticos de la apuesta asiática y dijo que “qué bueno que no les hicimos caso”. Pues, sí, tal parece que el tiempo le dio la razón. Pero no faltan los malpensados que creen que al gober no le quedó de otra que explorar aquellas lejanas tierras luego de que en Estados Unidos se abriera una investigación, que sigue en curso, por las travesuras de varios funcionarios y exfuncionarios estatales. Y es que desde que el extesorero Javier Villarreal se entregó a las autoridades del Tío Sam, don Rubén y varios de su equipo no volvieron a pisar suelo estadounidense, dicen que para evitar “malos entendidos”. Ay, los malpensados.

***

Los grillos azules andan muy activos del otro lado del Nazas, y es que en un hecho sin precedentes en la historia del panismo gomezpalatino, el pasado lunes se registraron seis planillas -sí, ¡seis!- para competir por la presidencia del Comité Directivo Municipal, a la que aspiran el actual dirigente, Iván Rivera; Luis Lozano, actual funcionario estatal, además del regidor Carlos Rosales, Uvaldo Nájera, Carlos Córdova y Luis Gerardo Márquez. Dicen que esta candidatura masiva, además de interpretarse como una burla para la propia militancia, es el reflejo de la falta de atención de la dirigencia estatal, con un secretario general -Rómulo Campuzano- que en lugar de unir a los panistas, sólo ha generado diferencias y pleitos, mientras que el presidente -Lorenzo Martínez- ha asumido una postura de escudero fiel del alcalde de Durango, José Ramón Enríquez y del exdirigente Juan Quiñones. Incluso en este hecho se percibe cierto grado de responsabilidad para el secretario de Gobierno de Durango, Adrián Alanís Quiñones, quien en teoría debería estar al pendiente de cómo se mueven los hilos del partido de su jefe, el gober José Aispuro Torres. Lo que sí, es que para muchos el alboroto ocasionado por el registro de tantas planillas se puede tomar también como un acto de rebeldía hacia el gobernador y su partido, ante la avasalladora intervención capitalina en perjuicio de los laguneros, y de este modo llamar la atención y reclamar lo que les corresponde.

***

Y ahora que han salido a la luz los enjuagues de los contratos multimillonarios otorgados por el gobierno federal a empresas fantasma, un modus operandi que por lo visto se ha patentado ya en la política mexicana, nuestros subagentes disfrazados de alacranes de la sierra dicen que bien valdría la pena echarle un buen ojo a la megaobra de tres sexenios en Durango y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los viajeros. Nos referimos a la llamada supercarretera que conecta a la arácnida capital con el bello puerto de Mazatlán. Y es que en esta vía que tanto se ha presumido como parte fundamental del corredor económico del norte no se termina de salir de una reparación cuando ya es necesaria iniciar otra. Hay quienes creen que al paso que vamos van a terminar costando más los arreglos que la obra, la cual de por sí fue bastante carita. Las lenguas de doble file dicen que se deben revisar los esquemas de contratación y supervisión que se dieron en los sexenios federales de Vicente Fox y Felipe Calderón, y en los estatales de Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera. La pregunta es quién será el valiente que se sumergirá en esas turbias aguas para revelar la verdad “histórica” como diría un ex procurador, de por qué tanta avería en la supercarretera que bien pudiera ser rebautizada como el súper-barril-sin-fondo, haciendo alusión a las palabras que esta semana usó el secretario de Gobierno, Adrián Alanís, para calificar a la costosa autopista.







