Izquierdoz pide confianza a la afición

TORREÓN, COAHUILA

TORREÓN, COAHUILA







COMENTAR

De cara al partido ante los Bravos de Juárez por la última jornada de Copa MX, los Guerreros del Santos Laguna finalizaron esta mañana su preparación con un entrenamiento matutino para posteriormente emprender el viaje hacia la frontera chihuahuense.

Al término del entrenamiento, el capitán Carlos Izquierdoz compareció ante los medios de comunicación, compartiendo su satisfacción por estar de regreso en la cancha tras superar la rehabilitación de su operación: “estaba con muchas ganas de regresar, vivir un partido desde afuera es muy complicado, uno se pone mucho más nervioso, no puede ayudar de la forma que quiere y la verdad que me sentí mucho mejor de lo que esperaba, pensé que iba a estar un poco falto de ritmo y todo ese tipo de sensaciones, pero con el correr de los minutos me fui sintiendo muy cómodo, me fue gustando el rendimiento y creo que defensivamente trabajamos muy bien”, declaró.

El capitán albiverde expresó su sentir respecto a los abucheos de la afición lagunera tras la falta de triunfos en casa: “lo he repetido muchas veces, les pido que nos apoyen, nosotros tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo, no veo a nadie riéndose después de un partido en el que no nos va bien, nosotros somos los que más sufrimos cuando no se nos dan los resultados, pero hay veces que parece que están esperando a que termine el primer tiempo y no tengamos un resultado a favor para abuchearnos, realmente cuando van mal las cosas es cuando más necesitamos que nos apoyen, entonces les pedimos eso, que confíen en nosotros”, sentenció.





El capitán Carlos Izquierdoz compareció ante los medios de comunicación, compartiendo su satisfacción por estar de regreso en la cancha tras superar la rehabilitación de su operación. (ARCHIVO)

Etiquetas: santosIzquierdoz

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...