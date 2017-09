West Ham logra primer triunfo en la campaña

AP

Londres, inglaterra.- Con goles de Pedro Obiang y Andre Ayew en los últimos 18 minutos, West Ham se impuso ayer 2-0 a Huddersfield y consiguió su primera victoria de la temporada en la Liga Premier.

En contraste, Huddersfield sufrió su primera derrota y permitió sus primeros goles, luego de comenzar con dos triunfos y un empate la campaña que marcó su retorno a la Premier.

Los "Hammers" necesitaron algo de suerte para abrir el marcador en el Estadio Olímpico de Londres a los 72 minutos. Un disparo de Obiang desde los linderos del área se desvió en la espalda del zaguero Mathias Jorgensen y se metió al arco tras rozar un poste.

El mexicano Javier "Chicharito" Hernández jugó de inicio el encuentro, pero fue sustituido a los 64 minutos por Ayew, quien encontró un balón perdido en el área chica y lo empujó hacia las redes a los 77.

Antes, Hernández había estrellado un disparo en el travesaño. Tom Ince hizo lo propio por el Huddersfield en las postrimerías del duelo.

La victoria mitiga la presión sobre el técnico Slaven Bilic, luego de tres tropiezos en fila. Todas esas derrotas llegaron en cancha ajena, mientras el estadio del West Ham era acondicionado para albergar partidos de fútbol tras albergar el Mundial de Atletismo.

"He sentido presión durante un año entero. Esto no comenzó hoy", dijo Bilic a la televisión. "Para mí, no es lógico sentir presión después de apenas tres partidos, pero así es el futbol moderno".

El West Ham resucitó en el estadio de Londres después de un arranque de curso decepcionante. (AP)

