Confirman fecha de llegada de obispo

Tal y como lo había adelantado El Siglo de Torreón, el 29 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Coliseo Centenario, se realizará la ceremonia de Ordenación Episcopal del sacerdote Luis Martín Barraza como obispo, quien a su vez tomará posesión como cuarto obispo de la Diócesis de Torreón.

Para la ceremonia se tiene confirmada la presencia del Nuncio Apostólico en México Franco Coppola. Se espera la asistencia de cardenales, obispos y sacerdotes y autoridades civiles.

Su nombramiento se da, una vez que monseñor José Guadalupe Galván Galindo, presentó su renuncia a su oficio en agosto del 2016, como marca el Derecho Canónico, y que apenas aceptó el Papa Francisco.

A su vez, nombró a monseñor Galván Galindo como Administrador Apostólico de la Diócesis, a fin de no dejar acéfalo el cargo como obispo de Torreón.

"La Diócesis no puede quedar vacante, inmediatamente me nombran a mí ya siendo obispo emérito, administrador apostólico, porque pudieron haber nombrado al obispo de Gómez Palacio, o al Arzobispo de Durango, en este caso me nombran a mí mismo, de tal manera que todo sigue igual, porque soy Administrador Apostólico con las mismas facultades del obispo, en tanto no llegue en sucesor".

Por su parte, el nuevo obispo desde el Seminario de la Arquidiócesis de Chihuahua de manera virtual dijo: "No voy a inventar el hilo negro ni el agua tibia, ni voy a remediar cosas, ni a ser el salvador en Torreón, uno se va a sumar al caminar y con una actitud de dejarse enseñar porque yo no he sido obispo no sé nada de eso, sé un poco de ser pastor del presbiterado, ir siendo un obispo como desean desde la fe, desde el perfil del evangelio".

Además, adelantó que su prioridad al frente de la Diócesis primero es tener una acercamiento, "teniendo un conocimiento mejor de la realidad pastoral… es ir creando lazos con el presbiterio, lazos con los agentes de evangelización y pues metiéndome en la realidad de la Diócesis".

Aunque preocupado dijo que ya no tiene referencia de Torreón como una ciudad violenta, "es una ciudad trabajadora, progresista, con empuje económico, en todo lo que es la vida social económico, no la ubico como quizá años anteriores que se escuchaba de violencia, no escucho eso".

Por su parte, el Administrador Apostólico dijo que una vez que toma posesión el nuevo obispo, se quedará en Torreón. "Cuando llegue el obispo ese día salgo como un obispo emérito teniendo una nueva misión, entonces él va a tener la autoridad pero yo voy a ser su colaborador, me voy a quedar en Torreón y por lo tanto junto con los sacerdotes tenemos que colaborar con él y estar a su disposición. Porque siempre hay muchas actividades, en algo podré servir".

Desde Chihuahua, el nuevo obispo Luis Barraza y monseñor Guadalupe Galván dieron los detalles de la ceremonia.

