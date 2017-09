Daban huachicol ¡y litros mochos!

CIUDAD DE MÉXICO

PEMEX DECLINÓ RESPONDER SOBRE EL CASO DE LOS FAMILIARES DE MIRANDA

Las gasolineras de la hermana y cuñado de Luis Miranda, titular de Sedesol, no sólo lucraban con la venta de huachicol... además tenían un historial de sanciones.

Entre las irregularidades detectadas en ellas estaba que no vendían "litros de a litro", problemas al despachar el combustible y deficiencias en el equipo que sirve para surtir a sus clientes.

Los registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señalan que desde 2014 las gasolineras de Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava tienen irregularidades.

Para el caso de Servicio M y M S. A. de C. V., con número E 07181, en una verificación de este año, una manguera fue inmovilizada por encontrar deficiencias evidentes donde el dispensario debe funcionar sin presentar desperfectos.

Es precisamente en esta gasolinera en la que Miranda Nava es socia, y en la que las autoridades detectaron que se cargaba combustible robado.

En la gasolinera E 04821, ubicada en Metepec, Estado de México, la Profeco tiene registro de 4 mangueras inmovilizadas por errores en la medición para la entrega de producto y de repetibilidad en las pruebas durante una inspección en abril del 2016.

La razón social de este establecimiento está registrada como Servicio Megal S. A. de C. V. ubicada en Av. Solidaridad de las Torres No.16, Col. San Jerónimo Chichahualco.

En 2014 esta misma gasolinera tuvo una manguera inmovilizada por problemas de repetibilidad. Es decir, que al realizar tres despachos de gasolina, se obtiene una cantidad diferente.

Se publicó ayer que el cuñado y la hermana de Luis Miranda Nava, Secretario Federal de Desarrollo Social, son dueños de la gasolinera E 07181 que vende combustible ordeñado de ductos de Pemex ubicados en San Juan del Río, Querétaro.

En la gasolinera E 09620 con la razón social Servicio Rimer S. A. de C. V. ubicada en la Carretera Tenango La Marqueza #102, San José Mezapa Santiago Tianguistenco, Estado de México, la Profeco detectó anomalías con una manguera en una verificación realizada el 21 de enero de este año por despachar diferentes cantidades de gasolina durante tres pruebas. Se buscó la versión de Pemex para saber qué acciones tomarán por la compra de su combustible robado en la gasolinera E 07181; sin embargo, hasta el cierre de esta edición había declinado responder.

EXIGEN LEGISLADORES SALIDA DE SECRETARIO

Legisladores y líderes de oposición exigieron ayer la renuncia de Luis Miranda al cargo de Secretario de Desarrollo Social y demandaron que sea investigado, tras conocerse que familiares del funcionario están involucrados en la venta ilegal de combustible robado.

El senador panista Jorge Luis Preciado, integrante de la Comisión de Justicia, pidió al Presidente Enrique Peña Nieto cesarlo para que se hagan las investigaciones sobre los presuntos hechos ilícitos cometidos en una gasolinera propiedad del cuñado y la hermana de Miranda.

"El Presidente debería de separar del cargo al funcionario, cuya familia está involucrada en el tema.

"El Gobierno ha lanzado una campaña contra los huachicoleros, con la Marina y el Ejército, para frenar este (delito)... el Presidente tiene que separarlo del cargo, llevar a cabo la investigación y castigar a los responsables", señaló.

Angélica de la Peña, senadora perredista, exigió el cese de Miranda y demandó una investigación imparcial y expedita del caso.

"Es preocupante que la Secretaría continué inmiscuida en escándalos de corrupción, como la reciente denuncia por el desvío de recursos a través de una red de complicidades, y ahora con la probable comisión de un delito que vulnera las finanzas públicas e involucra a familiares del titular de esta institución", sostuvo.

Por su parte, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, pidió la intervención de la PGR y exigió que se castigue a los involucrados en los actos ilegales, para evitar la impunidad, sin importar de quién se trate.

"La PGR está obligada a investigar para deslindar el uso de influencia del funcionario encargado de mitigar la pobreza", sostuvo.

Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del sol azteca, calificó de preocupante que una persona cercana a Peña Nieto, se ligue con la venta de combustible robado. "De ser necesario Miranda debería renunciar para permitir que se lleven a cabo las diligencias correspondientes", dijo.

El diputado Vidal Llerenas, de Morena, exigió que Miranda se deslinde de su familiar y se esclarezca si él tiene negocios con ellos.

La posesión de una gasolinera en manos de la hermana y el cuñado del funcionario, dijo, refleja la magnitud del tráfico ilegal de combustible.

"Demuestra que no había una investigación seria del caso por parte de las autoridades, que no se enteraron de este tema, deja muchos cabos sueltos en torno a la seriedad del Gobierno sobre robo de combustible", acusó.

No tengo nada que ver: Luis Miranda

El titular de Sedesol, Luis Miranda, descartó ayer salir en defensa de sus familiares, quienes son dueños de una gasolinería que vendía combustible ordeñado.

"Es mi hermana, pero cómo voy a saber lo que tienen mi hermana y mi cuñado. No sé de sus negocios ni me interesa, no les ando revisando su patrimonio ni cómo lo hicieron.

"Qué se deslinden responsabilidades y se lleguen a las consecuencias que se tengan que llegar. Yo no tengo nada que ver en eso", manifestó.

"Si cometieron un ilícito que respondan, yo no voy a meter las manos. Sí soy cercano a mi hermana, pero no tan así para preguntarle: '¿qué gasolinerías tienes y dónde distribuyes?'".





La gasolinera que vincula a los familiares del funcionario de la Sedesol, además de surtir combustible ilegal también tenía sanciones. (AGENCIA REFORMA)

