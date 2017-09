'Chepo' entiende la molestia de la afición

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- José Manuel de la Torre lamentó un nuevo empate de Santos Laguna en el estadio Corona, donde no ha podido ganar en el torneo Apertura 2017, aunque dio mérito al Toluca por su orden defensivo e incluso aceptó que los Guerreros pudieron llevarse la derrota.

En su análisis, "Chepo" de la Torre consideró: "creo que fue un partido muy disputado, Toluca se paró muy bien, estuvo muy ordenado, creo que las oportunidades de gol ellos las tuvieron en pelota parada, nosotros las tuvimos un poquito más en unas jugadas, pero tampoco creamos como en otros partidos, tantas oportunidades de gol, por supuesto que la contundencia es lo que hace la diferencia en un partido, por supuesto que a la gente no le gustan esos resultados, pero así se dio el partido y había que trabajarlo muy fuerte, incluso pudimos llevarnos la derrota al final".

Respecto a los abucheos de los aficionados al finalizar el encuentro, el entrenador albiverde afrontó las consecuencias de no poder lograr victorias en casa y dijo entender los reclamos hacia él y hacia su equipo.

"Desde luego que comprendo la posición de la afición, ellos quieren ver a su equipo y quieren sentirse identificada con un equipo ganador, nos ha costado mucho trabajo y su molestia es normal, además de que tienen todo el derecho de expresarse de alguna u otra manera, los respetamos y les damos la razón totalmente", confesó.

Para José Manuel, no hay reproches a sus jugadores, ya que considera que se esforzaron al máximo, aunque no cayeron los goles.

"Estoy tranquilo con el esfuerzo de los jugadores porque también hay un rival enfrente que lo hizo bien y fue complicado, de repente no estás de la forma más atinada posible, pero en cuestión de esfuerzo y actitud, los jugadores de cambio salieron fundidos, eso es síntoma de que el equipo se esforzó al máximo, nos faltó quizá mayor coordinación, el rival tuvo mucho que ver y es así el futbol, no nos gustan muchas cosas, pero hay que darnos cuenta de que también hay cosas que no están en nuestras manos a las que hay que adaptarse y hay que buscar vencerlas", afirmó.

En cuanto a la expulsión de Néstor Araujo al finalizar el encuentro, "Chepo" no descartó una apelación ante la comisión disciplinaria, aunque aún analizarán las pruebas que posee el club albiverde para determinar si proceden a apelar la sanción.

"Vamos a analizar bien la imagen, tenemos una toma en la que se ve muy claro que hay una provocación y tampoco creo que sea para expulsión, pero bueno, así la consideró el árbitro y nosotros a checarla bien con la gente y por los lineamientos adecuados", finalizó.

AGRADA A CRISTANTE PUNTO

Aunque no quedó del todo satisfecho por el empate de anoche, debido a que consideró que a su equipo le faltó aprovechar las oportunidades de gol que generó, el entrenador del Toluca, Hernán Cristante, valoró el punto conseguido como visitante.

El estratega argentino alabó el orden táctico de su equipo, pero confesó que no hicieron lo suficiente para dar un buen partido y llevarse el triunfo, aunque rescató que pudieron llevarse al menos un punto en una plaza difícil: "en líneas generales, el partido me gustó. En cuestión de entrega, recorridos, marca y demás, pero nos faltó futbol, estuvimos imprecisos de nuevo, nos faltaron los circuitos, cuando tuvimos la pelota, el equipo lo hizo bien, pero nos faltó, no puedo decir que fue un partido lindo, simplemente fue un partido que resultó productivo por el punto ante un rival complicado".

Cristante realizó su análisis del partido y consideró que los Diablos lograron neutralizar al rival.

"Me voy satisfecho porque hicimos una buena lectura sobre lo que podía hacer Santos en la cancha, entonces tratamos de jugar contra eso y en líneas generales el equipo respondió bien, es muy complicado hacer el partido perfecto, sobre todo en esta liga donde los equipos están muy parejos, pero el equipo terminó resolviendo bastante bien", sentenció.

Para el entrenador del cuadro mexiquense, mantenerse en el cuarto lugar de la tabla general corresponde a lo que tenían planeado desde antes de iniciar el torneo: "cuando los resultados te acompañan, puedes hablar de un buen trabajo, cuando no se dan, entonces el trabajo es malo, echan al técnico, nosotros tenemos una planificación, los chicos están trabajando de acuerdo a eso y creo que vamos bien, el camino trazado, aparentemente es el correcto".

José Manuel de la Torre, técnico de Santos Laguna, aceptó que el empate frente a Toluca le genera una gran molestia. (Ramón Sotomayor)

