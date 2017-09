¿Quién da vida a

Ciudad de méxico.- Rodeado de una familia de actores, Bill Skarsgård ya era un nombre conocido en Hollywood gracias a la serie de horror Hemlock Grove. Pero a la par de sus hermanos y su padre, el sueco no había logrado dar un salto tan alto en la industria. Skarsgård, de 27 años, sorprendió al ser elegido para interpretar al emblemático personaje creado por Stephen King en la nueva adaptación de Eso, Pennywise.

Y aunque lleno de maquillaje, con lo que logra pasar desapercibido, el actor entrega una terrorífica caracterización del payaso asesino en Eso (2017).

"Siempre disfruté de las historias misteriosas y oscuras, muchas de ellas escritas por Stephen King. Leí su novela It, la que fue una inspiración para mí al prepararme para el rol", contó Skarsgård sobre cómo se preparó para interpretar al icónico personaje literario.

Cuéntame acerca de la audición para Pennywise. Me imagino que fue diferente a otras que hayas experimentado.

"No es muy común que tengas este tipo de oportunidades para audicionar algo que está tan hacia allá. Estoy en la mitad de mis 20, y a esta edad hay un tipo específico de rol al que puedes optar. Entonces, me emocioné bastante cuando audicioné para Pennywise, y trabajé duro preparándome para eso y explorando cuál sería mi versión de este personaje icónico. De verdad fui por él y a mí manera, lo que fue entretenido. Fue una audición que demandó eso de mí".

→ ¿Cómo te preparaste para traer a la vida a 'Pennywise' a la audición?

Estaba arrendando una casa en ese tiempo y tenía un cobertizo en el patio donde me sentaba sólo a experimentar cómo Pennywise iba a sonar, lucir, mover y cosas por el estilo. Algunas de esas experimentaciones terminaron en la película.

→ Pennywise es una de las creaciones más icónicas de Stephen King. ¿Qué pasó por tu mente cuando supiste que habías obtenido el papel?

Fue un largo proceso de casting. Después de las audiciones regresé a mi casa en Estocolmo donde caminé sintiendo que 'It' era algo que realmente quería hacer. Estaba en proceso de encontrar a Pennywise y estuve en la producción que estaba instalada en Toronto y conocí a gente del equipo que trabajaba en las prótesis, ¡pero no había sido elegido! Era muy frustrante, caminando por ahí, pero sin saber si había obtenido el trabajo. Esperé por el llamado telefónico para saber si había quedado en el papel, y cuando finalmente llegó fue un gran alivio. Finalmente me podía relajar. Fue un sentimiento increíble.

→ Cuando buscabas tu camino hacia Pennywise, ¿cuál fue el mayor desafío? ¿Qué aspectos disfrutaste más?

El desafío más grande fue llegar con algo que de verdad funcionara para el personaje y que asustara e intrigara a la audiencia. Más que todo, disfruté preparando y creando este personaje desde cero, el sonido, la risa, los movimientos de Pennywise. No quería que sonara o luciera como yo. Entonces, fueron varias cosas las que tuve que resolver, lo que fue muy divertido.

→ Pennywise luce como un rol bastante físico. ¿Qué desafíos resultaron de eso?

Interpretar a Pennywise fue a menuda físicamente cansador. Fue lo más agotador que he hecho jamás. Hubo tanto sonido, grito y baba, que podría haber arruinado mi voz. Tan pronto como Andy (el director) gritaba "¡corte!", me iba al piso y respiraba muy fuerte y los actores jóvenes que interpretaban a Los perdedores se acercaban a mí y me preguntaban si estaba bien (ríe).

