Apagón genera caos vial en calles de Saltillo

Luego de que se registrara un apagón en varios estados del país, se generó un caos en las vialidades del Periférico Luis Echeverría y Antonio Cárdenas, en dónde los semáforos se quedaron suspendidos.

Trascendió que en la misma intersección se generó un choque múltiple que dejó cuatro personas lesionadas.

No obstante, Sergio Robles de la Dirección de Protección Civil, indicó que de forma oficial no se tuvieron incidencias mayores, asimismo no se registraron accidentes viales.

Por su parte Francisco Ávalos, subsecretario de Protección Civil del Estado dijo haberse comunicado con la Comisión de la Delegación de la región sur, en la cual se le manifestó no contar con información de las causas que generaron el apagón.





