Monterrey se aferra al liderato en la Liga

Monterrey, nl.- Sin lucir buen juego ni confirmar sus argumentos para ocupar el liderazgo en la tabla general, Monterrey venció por la mínima diferencia al Necaxa, en partido jugado ayer como parte de la jornada 8 del Apertura 2017.

En un duelo plagado de imprecisiones y de intensidad en el Estadio BBVA Bancomer, no hubo mayor diferencia en las áreas por lo que el marcador sólo se movió en una ocasión.

En los primeros minutos el paraguayo Carlos González estuvo cerca de hacer un gol de gran calidad para el Necaxa, al retumbar el poste izquierdo de Hugo González, pero sólo fue una excepción ante el dominio en posición de los Rayados.

Fue al minuto 29 que un descuido en la parte baja del Necaxa obligó a Marcelo Barovero a enfrentar en mano a mano a Rogelio Funes Mori, por lo que se obligó a obstruir su camino para condenar la pena máxima.

En el cobro, Carlos Sánchez remató con potencia, pero al centro del arco y a media altura, por lo que el arquero argentino aguantó el disparo y detuvo el disparo, incluso evitando un contrarremate del mismo Rogelio Funes Mori.

Apenas iniciado el complemento, al 49, Dorlán Pabón probó a Marcelo Barovero, quien recostó con habilidad a su costado izquierdo, para evitar la caída de su marco de nueva cuenta.

Sería hasta el minuto 55' Carlos Sánchez conseguiría abrir el juego con su anotación.

El arquero de la Pandilla, Hugo González, conectaría un pase largo para que recibiera Funes Mori en el área necaxista; con la defensa desperdigada el atacante encaró al arquero para descargar el balón en Sánchez, quien remataría con el arco libre después de que el arquero saliera para achicar el espacio.

Sin mayores aproximaciones en las áreas en el resto del partido, el marcado quedó con ventaja para los regios en deslucido partido.

Con este resultado Monterrey alcanza los 20 puntos, mientras que Necaxa se queda con 12 unidades. Los Regios recibirán al Atlas en la jornada 9, mientras que Necaxa será visitado por el Puebla.

El técnico de Rayos del Necaxa, Ignacio Ambriz, consideró que la derrota ante Monterrey fue un error de su equipo, pero se mostró satisfecho por el desempeño de sus jugadores.

"Es una pelota larga, estamos acostumbrados a achicar la cancha, habíamos ensayado, Hugo que le pega bien de largo y no supimos ajustar; me dicen que fue fuera de lugar, no he visto las imágenes, pero hemos hecho un gran partido ante un gran equipo como es Monterrey", declaró.

Dieter Villalpando (i), del Necaxa, y Avilés Hurtado (d), del Monterrey, durante el juego de la jornada 8. (Jam Media)

