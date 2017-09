La Mostra reconoce a Del Toro

Fotografías de efe y ap

Venecia, italia.- Por tercer año consecutivo, México pisó fuerte en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ayer tocó al tapatío Guillermo del Toro levantarse con el León de Oro a Mejor Película por The shape of wáter ambientada en la guerra fría.

Al escuchar su nombre, el realizador de 52 años se levantó y, antes de tomar las escaleras que conducen al escenario, se tocó levemente la cabeza con su mano izquierda, acaso para mostrar desenfado.

Ahí ya lo esperaba el jurado de la sección oficial, encabezado por la actriz estadounidense Annette Bening y el también cineasta mexicano Michel Franco (Después de Lucía).

"Quiero dedicar esto a todo joven director mexicano y latinoamericano que desea hacer una película en el género fantástico; si permaneces, consigues lo que quieres", dijo Del Toro en su mensaje de aceptación.

The shape of the water es una delicada historia de amor entre una mujer muda (Sally Hawkins) y una criatura marina en el Estados Unidos de comienzos de los años 70.

En 2015 la cinta Desde allá, producida por el ya mencionado Franco y el escritor Guillermo Arriaga, obtuvo el León de Oro a Mejor Película (en sentido estricto otorgado al director, el venezolano Lorenzo Vigas) y el año pasado el director mexicano Amat Escalante se llevó la estatuilla a Mejor Dirección (León de Plata) por La región salvaje, de próximo estreno.

Del Toro era el único hispanoamericano en la competencia oficial.

"Peso 300 libras (110 kilos) y he hecho 10 películas, hay un momento en la vida de un contador de historias en que arriesgas todo por algo", bromeó el conocido por sus amigos como El Gordo.

Al término de su mensaje dijo con humor que bautizará a su galardón como Sergio Leone, en honor del cineasta romano creador de cintas como El bueno, el malo y el feo y Érase una vez en América.

"Dejo este escenario lleno de vida, de amor y de cine", expresó. Hace una semana anunció que se tomará un descanso de un año.

El estreno del filme en Estados Unidos y México está anunciado para diciembre y enero, respectivamente.

Es la tercera vez que un hispano se lleva el León de Oro. La primera vez fue el español Luis Buñuel por Belle de jour, en 1967, y la segunda el venezolano Lorenzo Vigás, por Desde allá, en 2015.

Guillermo hizo sus pininos como maquillista en la serie La hora marcada y la cinta Cabeza de Vaca. Debutó como director de cine con la vampiresca Cronos en 1993, estando en cartelera únicamente por una semana. Con ella se fue a Cannes donde, ha relatado, llegó con los posters cargados por él mismo. Decidió, tras el secuestro de su padre, irse a vivir a EU, donde fue contratado para hacer Mimic.

El espinazo del diablo en 2001 lo catapultó de nueva cuenta, seguida por la secuela de Blade y Hellboy.

El año pasado estrenó la serie animada Trollhunters en la plataforma Netflix y actualmente se encuentra tras un documental que mostrará la situación política de México. En 2018 llegará a nuestro país una muestra con sus monstruos.

