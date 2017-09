Protestan empleados en contra del Sideapa

EL DIRECTOR DEL ORGANISMO RECHAZA LAS ACUSACIONES

Trabajadores sindicalizados del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) suspendieron labores y se manifestaron en la explanada de la presidencia municipal, denunciando presuntas violaciones al contrato colectivo. El director, Adelmo Ruvalcaba rechazó las acusaciones y aseguró que los servicios a la población no se interrumpieron.

Salvador Canales Sáenz, secretario general de la organización denunció que el organismo operador está contratando a trabajadores y empresas constructoras externas para que lleven a cabo las labores que corresponden al personal sindicalizado.

Refirió que según el contrato laboral, sus agremiados son quienes deben atender las reparaciones de tuberías, instalaciones de agua, drenaje sanitario y pluvial, pero desde inicios de año el director optó por remplazarlos por trabajadores externos que, según dijo, desarrollan una labor deficiente que luego a ellos les toca corregir.

Entonces, se tuvo una plática conciliatoria con la empresa, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que en junio emplazaron a huelga; hasta ahora no se ha respetado el acuerdo de ya no recurrir a empresas externas, dijo Canales.

Otra de las inconformidades es porque, dijo Canales, no se están respetando los períodos de jubilación de quienes ya cumplieron 25 años laborados, según lo que establece el contrato colectivo.

Refirió que hay dos personas que ya rebasaron ese período y no han tenido respuesta, mientras que otras tres están por iniciar el trámite.

Adelmo Ruvalcaba negó que se esté violando el contrato como asegura el sindicato, y destacó que la inconformidad es de unos cuantos que se niegan a trabajar y que incluso pretenden "boicotear" la prestación de servicios.

Consideró que la manifestación de los trabajadores fue un "paro loco" que carece de fundamentos y viola la norma laboral, por lo que se les descontará el día.

Señaló que son dos empleados de confianza y no de empresas externas, quienes se integraron al área operativa y de mantenimiento de pluviales para hacer el trabajo de las cuadrillas sindicales, debido a que éstas no atienden los desazolves del drenaje y a eso se debieron las inundaciones en pasadas lluvias en puntos como los pasos a desnivel del bulevar Alemán y la calle Urrea.

Hace unos días se informó que una falla en el suministro eléctrico afectó la operación de cinco pozos, los cuales no reanudaron el servicio aun cuando la energía se había restablecido, porque el vigilante no hizo su trabajo ni notificó al organismo argumentando razones de seguridad, sino que solamente dio aviso al sindicato.

Sobre las liquidaciones, dijo que desde hace 12 años se estableció la costumbre de beneficiarlos con un finiquito, además de jubilarse, lo cual representa un doble beneficio que no se apega a la ley ni al contrato colectivo.

El director del Sideapa dejó en claro que la alcaldesa, Leticia Herrera no cederá a presiones, por lo que no se descarta que haya despidos de quienes incumplen con su labor.

Paro. Sindicalizados dejaron de trabajar ayer; el Sideapa advirtió con tomar medidas legales.

