[COLUMNA 12A] VERDADES Y RUMORES

En la gustada sección de cosas que pasan cuando termina una administración, cuentan que quienes se las están viendo negras son las asociaciones civiles que llevan a cabo labores altruistas y que terminan llenando los huecos que deja el gobierno en atención a la población vulnerable. Resulta que, como se ha informado en estas páginas, el ayuntamiento de Torreón que encabeza Jorge Luis Morán ya dijo que, con la pena, pero no hay suficiente dinero para continuar con la entrega de apoyos firmados y comprometidos y que, si quieren, sólo pueden cubrirles dos meses más, cosa que los representantes de asociaciones no aceptaron por considerarlo insuficiente. Pero el problema se ha agudizado en serio luego de que el gobierno provincial que lidera Rubén Moreira también ha recurrido al clásico "debo, no niego; pago, no tengo"...

