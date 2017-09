'Positiva', propuesta de sombreado para Paseo Morelos: Morán

TORREÓN, COAH.-

Luego de que representantes de varias instituciones educativas anunciaron su interés por lanzar una convocatoria para realizar un proyecto de sombreado para el Paseo Morelos, el alcalde Jorge Luis Morán consideró “excelente“ la propuesta. Sólo hay que tomar en cuenta el Reglamento.

Destaca que “cuando se propone construir, todo es benéfico para la ciudad. Sobretodo cuando viene de instituciones educativas, todo lo que sea en bien de la ciudad es bienvenido”.

Representantes de las Universidades: Autónoma Agraria Antonio Narro, Autónoma de Coahuila, Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Monterrey, y la agrupación denominada "Moorelear todo el Día", anunciaron que buscarán un proyecto para sombrear el Paseo Morelos con el fin de que tenga tránsito y movimiento comercial la mayor parte del día.

Morán dice que se necesita tomar en cuenta qué requiere.

En noviembre del 2016, el Cabildo de Torreón aprobó el Reglamento del Corredor Turístico Comercial y Cultural Paseo Morelos.

Las disposiciones definen a la vialidad como Zona 30, concepto semipeatonal; los horarios de carga y descarga serán de 7 de la mañana a las 5 de la tarde.

Se establecería control en los permisos para remodelación de fachadas y se buscaría un estilo uniforme.

Además el Reglamento del Paseo Morelos indica la prohibición de instalar espectaculares.

Se prohibe la colocación de lonas para sombras.

El alcalde Jorge Luis Morán dijo que la idea de las instituciones educativas es buena “es una actitud propositiva de mejora, una obra que le está dando vida a la ciudad y presencia a Torreón como es el Paseo Morelos”.

Destaca que si bien hay que revisar lo que dice el Reglamento al respecto, “lo que no debemos es estar cerrados a escuchar opiniones... nada es perfecto, nada es inamovible y creo que si es una aportación en beneficio, lo valorará la autoridad, lo valorará la ciudadanía, lo que es bienvenido es una iniciativa que tenga el sentido de construir de proponer positivamente, algo nuevo y bueno para la ciudad, no una negativa, no un descalificativo con un ataque a una obra".





