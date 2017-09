Llevan la cocina a las aulas en región

TORREÓN, COAH.-

OFRECERÁN BECAS DE CAPACITACóN A PROPIETARIOS DE RESTAURANTES

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, delegación Laguna, y cuatro universidades de la región signan convenio de colaboración para ofrecer becas a propietarios de negocios, trabajadores y familiares para que tomen cursos, talleres, diplomados, licenciatura o maestría.

Ayer fue signado un convenio por parte de la Universidad Autónoma de La Laguna, Lasalle, Ibero y Vizcaya.

Alberto Herrera Leal, director de vinculación y formación junto a Carlos Fink Salcido, representante de Canirac Laguna, dijeron ante instituciones educativas y autoridades educativas, que esta alianza que se hace con las universidades tiene tres objetivos : 1) formación humana e intelectual de propietarios de negocios, trabajadores y familiares, 2)Dar oportunidad a estudiantes a que realicen prácticas en restaurantes y 3) ofrecer a egresados una oportunidad de empleo en negocios.

Cada una de las instituciones educativas que estuvieron presentes indicaron que tienen descuentos que van desde un 20 por ciento a socios de Canirac Laguna para que se capaciten con talleres, cursos, diplomados o licenciaturas, buscando con ello mejorar la administración, atención y servicio al cliente en los negocios.

Citó Herrera Leal que se contratan personas muy entusiastas o no dentro de un negocio, trabajadoras o no, sin embargo, destacó que esto se puede mejorar, pero la formación no puede sustituirse con nada.

Por ello, mencionaron buscan con esta alianza una formación integral del personal.

Restaurantes. Con los diplomados y cursos buscarán que el personal esté mayor capacitado.

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...