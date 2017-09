Critican fin de plan migratorio DACA

LOS ÁNGELES, EU.-

El fiscal general de EU, Jeff Sessions, anunció el pasado martes la rescisión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, aunque la suspensión no entrará en vigor hasta dentro de seis meses, que es el periodo que ahora tienen el Congreso para regularizar la situación de los conocidos como "dreamers" (soñadores).

Tras esta decisión, Spotify reunió más de tres horas de música bajo el título No es momento para el silencio y en la que, además de canciones de diferentes artistas, algunos músicos intercalaron comentarios personales sobre la decisión de la Administración de Donald Trump.

"Como inmigrante que vino a Estados Unidos de niña, sé lo que es esforzarse y nunca dar por hecha ninguna oportunidad que aparezca en mi camino. Estoy con los 'dreamers', que han luchado duramente para ser reconocidos como los estadounidenses que son", dijo la cantante de origen cubano Camila Cabello.

"No podemos estar callados. Los 'dreamers' no pueden ser deportados. Es hora de alzar la voz. Esta es su casa", aseguró, por su parte, el puertorriqueño Daddy Yankee.

En cambio, el colombiano Juanes mandó "un apoyo muy fuerte" y fuerza a los jóvenes indocumentados: "Estados Unidos es un país que les pertenece a ustedes también. Están aquí porque el destino los puso aquí. Tienen que seguir luchando para que aquí se queden.

Además cuentan con el apoyo entero de una comunidad que está con ustedes".

La cantante de origen mexicano Demi Lovato animó a todo el mundo a apoyar a los inmigrantes, al tiempo que pidió a los que ya trabajan por esta causa que se mantengan "fuertes" en su lucha.

"Si pudiera decir sólo una cosa acerca de los inmigrantes es que deberíamos respetarlos, deberíamos apoyarlos", señaló la también artista de origen mexicano Becky G.

Jared Leto, Khalid, Logic fueron otros músicos que compartieron hoy en Spotify sus mensajes de solidaridad con los inmigrantes en situación irregular afectados por el fin del DACA.

Kate llama a proteger el 'sueño americano'

La actriz Kate del Castillo se pronunció sobre la probable cancelación del programa DACA, promulgado en 2012 por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800 mil indocumentados en Estados Unidos.

Kate llamó a no permanecer en silencio, involucrarse y presionar a los funcionarios electos en el Congreso para proteger el llamado "sueño americano".

"Con la amenaza hacia los 'soñadores' (dreamers) al probablemente terminar DACA, ahora es más importante que nunca no permanecer en silencio. Si no luchas por honor y el hacer del mundo un lugar mejor para todos, estas en el lado equivocado de la justicia. Si vives en Estados Unidos, involúcrate y presiona a tus funcionarios electos en el Congreso, al igual que en el Senado para proteger el Sueño Americano para aquellos que no conocen otra nación sino esta".

Famosos mexicanos, latinos y estadounidenses también han alzado la voz y han asegurado que "no es momento para el silencio".

Unidos. Diversos artistas hicieron un llamado en contra de la decisión de la administración del Presidente de EU, Donald Trump.

