Habrá dos meses más de ayuda del municipio a organizaciones sociales

Lo que se les dejó en claro es que los recursos del Fortamun por 4.3 millones de pesos no se les dará este año. “Porque no se presupuestó para ellos el recurso y muestra de eso es que no se publicó la convocatoria el mes de junio'. (FERNANDO COMPEÁN)

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Autoridades municipales llegaron a acuerdos con las representantes de las organizaciones sociales que este miércoles se manifestaron con pancartas en la Sesión Ordinaria de Cabildo, en protesta porque la Tesorería Municipal les suspendió los apoyos mensuales y el programa de inversión 2017 por 4.3 millones de pesos con recursos del Fortamun.

Luego de que se les anunció que a partir del mes de agosto se les suspenderían las ayudas mensuales, acordaron que se les extenderán dos meses más, es decir, agosto y septiembre y el financiamiento será con los recursos que se obtengan de la venta de pollos en el stand que el DIF tiene en la Feria de Torreón.

Originalmente estos recursos eran destinados para la compra de sillas de ruedas y prótesis.

Javier Lechuga Jiménez, director de Egresos, informó que el acuerdo que tuvo el alcalde Morán Delgado con ellas fue también que les re-programarán los tres meses de pagos pendientes, mayo, junio y julio, una vez que ya se les cubrió por el DIF el mes de abril.

Lo que se les dejó en claro es que los recursos del Fortamun por 4.3 millones de pesos no se les dará este año. “Porque no se presupuestó para ellos el recurso y muestra de eso es que no se publicó la convocatoria el mes de junio".

Los recursos de estos fondos son para equipamiento y ampliaciones de inmuebles.

“Se les pidió que analizaran si pueden recibir para su funcionamiento, donativos en especie como una manera de apoyarlos lo que resta del actual gobierno municipal, además se les aseguró que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2018 que se les etiqueten estas ayudas mensuales y los recursos para inversión del Fortamun”.

Explica Lechuga que aparentemente las representantes de estas agrupaciones quedaron conformes con los acuerdos. “O al menos eso nos expresaron”.

Antes, al terminar la Sesión Ordinaria de Cabildo el alcalde Jorge Luis Morán se mostró extrañado de la postura de las representantes de la OSC que aseguraron que no les había dado respuesta a su solicitud para verse.

“Se me hace raro, yo ví a una de ellas en una exposición en el Canal de la Perla, me pidió ser recibida este miércoles a las 9 de la mañana, lo agendamos, pero después que no podían reunirse todas a esa hora y les dije que habría Sesión de Cabildo, que se tendrían que esperar”.

Morán dice que “estas señoras que representan organizaciones sociales a las que se les ayuda mensualmente, no tienen razón al hablar que hay un desvío de recursos y poca transparencia“.





Lo que se les dejó en claro es que los recursos del Fortamun por 4.3 millones de pesos no se les dará este año. “Porque no se presupuestó para ellos el recurso y muestra de eso es que no se publicó la convocatoria el mes de junio". (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: apoyos asociaciones

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...