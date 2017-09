La lucha encarnizada que se libra a nivel nacional por la presidencia de la República, que será renovada en junio de 2018, ha dejado nuevamente a Coahuila alejado de los reflectores de la Capirucha del Esmog y los Socavones. El excandidato panista Guillermo Anaya y el gober electo Miguel Riquelme han sido prácticamente abandonados a su suerte por sus dirigencias nacionales, mientras los magistrados de las tremendas cortes electorales definen si se confirma el triunfo del priista o habrá nuevas elecciones. Cada uno por su cuenta sigue haciendo su luchita por ganar la batalla en el escaparate mediático y el ciberespacio. Don Memo ha seguido la estrategia de las palabras, repetir hasta el cansancio que la anulación es inminente.

El pasado lunes, en el foro regional que organizó el PAN en la Urbe de Adobe, Anaya incluso adelantó que los consejeros del INE están por darle la estocada a Riquelme con un dictamen en el que, supuestamente, se confirma que el rebase del tricolor en la pasada contienda fue mayor al reportado originalmente. Es decir, un poco más de lo mismo. No obstante, los subagentes disfrazados de matracas dicen que el fuego amigo y enemigo contra el pastor nacional Ricardo Anaya está afectando los ánimos del panismo coahuilense, que parece ahora más preocupado por mantener la fachada de unidad que por insistir en el tema de la elección. Por su parte, don Miguel ha seguido la estrategia de las fotos, mostrar un día sí y otro también las reuniones que sostiene con funcionarios del gabinete federal y connotados priistas del país y el estado. Circuló profusamente en redes sociales la fotografía del gober electo acompañado de nada más y nada menos que Enrique Martínez y Martínez, embajador de México en Cuba, con lo cual se observa un primer intento de hacer operación cicatriz dentro del PRI Coahuila, ya que hay que recordar que el moreirismo y el martinismo llegaron a ser como el agua y el aceite. Pero poco duró el regocijo de dicha imagen ya que el lunes pasado se reveló que don Enrique en su calidad de secretario de Agricultura presuntamente estuvo involucrado en el escándalo de la red de empresas “fantasma” para el desvío de varios millones de pesillos. En fin, ambos rivales siguen en lo suyo mientras el tiempo de la resolución se hace eterno y el mundo sigue girando.

***

Parece que las cosas no andan bien en el edificio más caro de la ciudad en lo que tiene que ver con los dineros públicos. Para muestra, dos botones. El primero tiene que ver con una extraña orden que surgió de las entrañas de la oficina de la directora de Ingresos, Brenda Guevara, quien, según cuentan los subagentes vestidos de grapadoras, exigió a todo su personal que de forma tajante dejaran de proporcionar información a la Incómoda Prensa. Vamos, una especie de ley mordaza. Y es que, de acuerdo a lo que se cuchichea, lo que se busca es evitar las filtraciones sobre la situación preocupante que guardan las finanzas municipales, al menos en lo que dura el proceso de entrega-recepción. Ya luego, pues que otros se hagan garras. Dicen que la orden incluye decirle a los preguntones que cualquier cosa en la que tengan duda que la soliciten por los mecanismos de transparencia, a ver cuándo les responden. Mientras tanto, a doña Brenda cada vez se le ve menos por la oficina porque anda tratando de cuadrar todo para evitar sorpresas en el cambio de administración, según cuentan. El otro botón, que parece confirmar la hipótesis de que hay poco dinero en las arcas, tiene que ver con los preparativos del cumpleaños número 110 de la Perla de La Laguna. Circula la especie en los corrillos de Presidencia de que, contrario a lo que se esperaba para una fecha tan memorable, este año será el festejo más austero de la historia reciente de la ciudad. Para no rentar recintos, la ceremonia de entrega de preseas será en una escuela pública; por el momento no está contemplado el servicio de banquete, que en esta administración fue una característica casi el sello de casa, y que incluso el brindis post-grito de Independencia está en duda. O están asumiendo por fin una postura de auténtica austeridad republicana, o de plano la falta de recursos les está orillando a hacerlo. De esas cosas que pasan en los cierres de administración.

***

En donde también parece que el changarro ya bajó la cortina es en la Dirección de Obras Privadas -perdón, Públicas- que encabeza Gerardo Berlanga. Y es que prácticamente no pasa semana sin que aflore un nuevo problema, rezago o desperfecto con las obras terminadas o en proceso en la ciudad. Una de ellas es el famoso Metrobús que si bien -hay que decirlo- ya arrancaron los trabajos de este lado del río en contraste con el rezago de La Laguna de Durango, muestra un evidente descuido en su construcción. Los tubos y varillas sueltas de los paraderos, aunado a las zanjas dejadas entre los carriles, que de milagro no se cobraron la vida de un cristiano transeúnte, ciclista o motociclista, son apenas dos claras muestras de que las autoridades no están haciendo su chamba de supervisar los trabajos de la constructora. Otra de las obras es el Teleférico que nomás no tiene para cuándo terminar y se la han pasado sólo posponiendo la fecha. Al paso que van, es posible que le dejen al alcalde electo Jorge Zermeño la conclusión del mismo junto con el Metrobús, lo cual esto último ya es un hecho. Y en donde de plano ya nadie se asoma ni por error es en la obra de introducción de drenaje que se lleva a cabo desde hace meses en la colonia Jacarandas, en el sector conocido como las Cinco Esquinas. El lugar es lo más parecido a una ciudad bombardeada de Siria, ya que hay zanjas por todos lados, lodo y material de construcción suelto, lo cual impide a los vehículos y peatones circular por esas vías, además de los problemas de higiene que ocasiona tener las calles abiertas. Tal parece que las autoridades municipales decidieron arrojar la toalla antes de tiempo.

***

Uno de los aspectos que más llamó la atención del mensaje del Primero Informe de Gobierno de José Rosas Aispuro en La Laguna fue la cercanía con la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, y la lejanía con la presidenta de Lerdo, María Luisa González Achem. Los subagentes disfrazados de sillas comentan que a la hora de los saludos el gober Aispuro dejó “en visto” a la edil lerdense, mientras que fue muy efusivo en su deferencia a doña Lety, algo que ya se ha vuelto común en los actos públicos. Incluso, dicen, la escenografía de la sede del mensaje fue prácticamente igual que la que usó la alcaldesa de la antigua Santa Rosa, sólo cambiaron el color, para despistarle un poco. Pero nos cuentan que la distancia entre don Pepe y González Achem no es un asunto de días, sino que se viene amasando desde hace meses. Si bien es cierto que ninguno de los dos personajes se refiere mal del otro, es evidente que no hay química ni interés por cuidar ciertas formas. Por ejemplo, el gober no asistió al informe de la edil lerdense, como ésta también ha dejado de acudir a varios actos de aquél en el municipio que gobierna. Esta lejanía se ha traducido también en que los recursos de participaciones y proyectos fluyen con mayor soltura hacia Gómez Palacio que hacia la Ciudad Jardín. ¿Será acaso que aquí sí se sigue la lógica de que cada uno tiene su partido? Porque en la ciudad de allende el Nazas parece que Aispuro y doña Lety militan en el mismo instituto político: el Herrerismo.

***

Fuerte han retumbado las palabras del exgober de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, contra el PRI estatal por la elección de Luis Enrique Benítez como dirigente. Para terminar pronto, don Ángel dijo que si tienen tele, ahí se ven y que si saben contar no cuenten con él porque ya no quiere saber nada del PRI en esta era. Eso sí, dijo que su voto y su cuota seguirán firmes. El enojo del exmandatario se da por la misma razón que muchos otros priistas están molestos: que a pesar de los malos resultados de la elección de 2016, en donde el PRI sólo pudo arrasar en La Laguna, el control del partido volvió a quedar en manos del grupo de Ismael Hernández Deras, como si nada hubiera pasado, como si viviéramos en 2005. Y es que se escucha cada vez más fuerte el reclamo de que el PRI necesita una sacudida en serio en Durango, dando cabida a nuevos cuadros de distintas regiones de la entidad. Llama la atención que la Comarca volvió a ser relegada con todo y que fue la región que evitó la debacle total del tricolor. En lugar de dar oxígeno al octogenario partido, optaron por los mismos rostros, eso sí, con discurso de renovación y reforma que para muchos es sólo de dientes para afuera. A ver cómo les va.

Etiquetas: verdades y rumores

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...