Emotivo reencuentro de Chris Evans y su perro se hace viral

Los seguidores del famoso actor que interpreta al Capitán América, Chris Evans fueron testigos del incondicional cariño que le tiene el actor a su mascota Dodger.

Ambos estuvieron separados por 10 semanas (70 días), por lo que el actor a través de cuenta de Twitter contó los días para el reencuentro mediante videos y fotografías de los dos juntos.

Really missing this guy right now. pic.twitter.com/fWNviX6CrH

The dangers of playing with your food.



One more week.



Also yes, I was watching Kindergarten Cop. pic.twitter.com/pGa3nHGTYM