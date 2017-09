Suárez repara falta de tiempo

CIUDAD DE MÉXICO.-

Héctor Suárez comparte su tiempo con el actor Héctor Suárez Gomís

Cuando en 2015 se dio a conocer que Héctor Suárez compartiría el escenario con su hijo Héctor Suárez Gomís, se anunció como una ocasión especial que sólo duraría alrededor de dos meses, pero a punto de cumplir 300 representaciones, el creador de programas como ¿Qué nos pasa? llegó a la conclusión de que el show Los Locos Suárez ha significado para él un reencuentro con su primogénito.

"Creo que mucha gente sufre estando con sus papás o al revés. Estar dos años con mi hijo viajando, en aviones, comiendo, en hoteles juntos, nos da la oportunidad de platicar tantas cosas como no pude al principio de mi carrera que estuve tan ocupado, porque fue un tiempo que le quité a mis hijos sin desearlo, porque tenía que atender mi trabajo, ahora le estoy dando todo el tiempo a mi hijo, pagándoselo, él está muy contento y yo también".

Suárez explicó tiene una muy buena relación con Gomís desde hace muchos años, pero gracias a esta aventura que emprendieron juntos en el escenario él ha podido conocer un poco más a su hijo, incluso se ha sentido orgulloso al verlo cómo reacciona antes ciertas situaciones.

El también director recordó que durante dos años Héctor Suárez Gomís le pidió que trabajaran juntos haciendo stand up, y aunque siempre le daba negativa fue tanta la insistencia que decidió complacerlo sólo por ocho semanas, argumentando que era buena oportunidad para explorar y aprender de un género que no conocía, de eso se cumplirán dos años en noviembre.

"Es que no te puedes negar al éxito, pero más que a esto no me puedo negar a la reacción del público todas las noches, es que es tan bonita, es una mecánica tan hermosa, estamos jugando con las emociones público y actores que la hace una experiencia tan bonita, tal vez es lo que ha hecho que yo siga trabajando con mi hijo".

Tal ha sido la química entre el espectador y este par, que Héctor Suárez asegura que donde quiera que se presentan los reciben de una manera cálida y amorosa.

"Sobre todo en Estados Unidos, creo que la gente está ávida de ver espectáculos de México, tal vez por eso nos reciben muy bonito".

Otra cosa que le gusta de este show es que él puede hablar de cualquier tema sin enfrentar la censura, algo que le tiene sin cuidado, porque la gente ya sabe que él da su opinión sin miedo y sin tapujos, porque no dice mentiras únicamente la verdad; asegura que no se atrever a difamar a nadie, además de que cuenta con el respaldo del productor del espectáculo, Guillermo Wiechers.

"Dios me lo mandó, pero como no me lo mandó antes, me hubiera ido bien en la vida; es un ser humano hermoso, leal, un hombre fuera de serie a nivel profesional, le tengo mi confianza absoluta, a ojos cerrados".

Tan buena es la mancuerna, que incluso convenció al productor de actuar con él en los videos que realiza en su canal de YouTube, un medio que ha sido para él toda una experiencia, aunque confiesa que los ha dejado por un rato después de la serie de amenazas y agresiones que dijo haber recibido a principios de este año.

Sin embargo, el actor de 79 años señala que espera pronto retomarlos, esta vez para la periodista Carmen Aristegui.

"El próximo año cumplo 80 años y me declaro un analfabeta tecnológico en absoluto, me cuesta mucho trabajo trabajar con la computadora, el teléfono, incluso hablo de esto en el show como un hombre mayor, que nos agarró ya grande esto y no lo manejamos como los chavos, es frustrante".

Por el momento, el actor y productor piensa seguir con Los Locos Suárez todo el tiempo que le sea posible, porque se ha dado cuenta que es un proyecto que le permite realizar otros trabajos, como una serie de televisión sobre su vida que, explicó, aún sigue negociando con una televisora, por lo que no puede revelar de cuál se trata y cómo se desarrollará.

El próximo 8 de septiembre, padre e hijo develarán la placa por las 300 representaciones en el escenario de El Telón de Asfalto, y para ello tendrán como madrinas a Susana Zabaleta y Regina Orozco.







