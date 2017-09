El arte de replicar vehículos

Su trabajo a escala ha hecho felices a niños, choferes, empresarios y coleccionistas. Poseer una réplica en pequeño de su auto, tráiler o autobús, ya sea de fibra de vidrio, madera o material reciclado es un artículo que más de uno desea.

El mundo del auto a escala tiene un gran mercado, se pueden encontrar en tiendas de autoservicio o jugueterías, pero, tener una réplica casi exacta del vehículo que se posee es un poco más difícil. Para obtenerlo es necesario visitar al 'artesano' que elabora estos objetos.

Algunos artesanos han utilizado las redes sociales para promocionar su trabajo y conseguir clientes o para buscar tutoriales que les ayuden a perfeccionar su técnica.

Oficio laborioso que requiere concentración

Elaborar una 'maquetita a escala' de un vehículo de transporte o de carga pesada, le lleva de tres a cinco meses de trabajo, todo depende del tamaño y del modelo. Algunas veces se basa en las fotos que le mandan los clientes, otras, observando el vehículo que quieren que construya en chiquito.

Marcelino Rodríguez, mejor conocido como Micky, es oriundo de Tizayuca, Hidalgo; y desde hace 35 años tiene como hobbie, construir a escala, réplicas de vehículos con fibra de vidrio, ya que se desempeña como rotulista en la zona.

"Por lo general, si tengo acceso a la unidad que construiré a escala, a cada rato la observo, para hacer la réplica lo más parecido que se pueda", expresa.

Para construir cada modelo, primero hace su molde con madera, posteriormente, procede con el vaciado de la fibra de vidrio, desmonta, arma el volumen del vehículo, pinta la maqueta y finaliza con los detalles y el sistema eléctrico, éste último lo hace si el cliente lo solicita, porque incrementa el costo del producto.

Asegura que el trabajo es muy laborioso, el cual requiere de una calma total y mucha concentración. "Después de que armo el cuerpo, pinto mi modelo con pincel de aire y le doy el toque especial con un aerógrafo para darle la textura y el volumen requerido. Lo comparó con el modelo real y si me convence, prosigo con los detalles de rotulación e iluminación".

Todas las piezas pequeñas de la réplica, como son los espejos, parabrisas, asientos, el volante, la palanca de velocidades, las fabrica con estireno, material muy maleable que le facilita la elaboración de esos objetos, aseguró.

"Soy tan ocioso que me lanzo a buscar las luces, lo más parecido a las que trae el original". A través de los años ha adquirido las herramientas y la maquinaria necesaria, para ofrecer maquetas bien elaboradas, con acabados perfectos. Sus principales clientes son los choferes del transporte público y pesado, así como dueños de autobuses o tráileres.

Elaborar autos con madera, oficio que se aprende desde niño

El artesano Rubén Ruiz Martínez tiene más de 15 años que se dedica a elaborar con madera y aluminio todo tipo de autos a pequeña escala. Al principio, lo hacía como un pasatiempo, pero, desde hace año y medio lo realiza de manera profesional y es una forma muy modesta, como dice él, de obtener ingresos para la manutención de su familia.

Para fabricar un tráiler o un camión torton requiere aproximadamente una semana de trabajo. "Yo lijo la madera con mucho cuidado y le voy dando forma con un cutter, esto requiere de mucha paciencia, dedicación y pasión, pues hay detalles que miden uno o dos milímetros, y no puedo darme el lujo de equivocarme, pues a pesar de que son pequeñitos se notan", dice Rubén .

En casa tiene su taller; casi todo el trabajo que realiza es sobre pedido; por lo general el cliente le lleva la imagen o el modelo en escala real para que la réplica en miniatura sea lo más exacto al original.

Por otro lado, promociona en una red social los modelos que tiene en existencia, el costo de cada producto varía, pero el más barato puede costar un dos mil pesos. "A veces a la gente se le hace caro, pero cuando ven minuciosamente mi trabajo, me dice que lo estoy regalando", enfatizó.

Como su papá fue "camionero", desde pequeño le nació el gusto por armar carritos; en su juventud, lo hizo como pasatiempo; ya cuando se casó aprovechó su conocimiento y habilidad para poner su negocio.

"Casi todo modelo cuesta mucho trabajo, porque debo de realizar el plano, aunque tenga la imagen o el tamaño real. Además, el cliente a veces quiere tres productos del mismo modelo, pero, siempre les digo, como todo es artesanal, se puede decir que cada vehículo es único", terminó diciendo.

Cortesía

Entre vehículos y latas

Su gusto por el volante, lo llevó a buscar en la plataforma de YouTube un video donde le mostrara cómo hacer tráileres con latas de cerveza. No le costó trabajo llevar a la práctica lo que le explicaban en el video y poco a poco trató de hacerlo conforme a su imaginación. Luis Navarro Gallardo, vive en Tizayuca, Hidalgo; por las tardes, después de regresar de su trabajo, se dedica un rato a construir autos de carga o autobuses a pequeña escala, su materia prima, latas de cervezas que estén en buen estado.

Para construir un tráiler requiere más o menos dos meses de trabajo, ya que sólo por las tardes se dedica a su elaboración. "Mi intención es hacer algo más oficial, poner un negocio y dedicarme de lleno a hacer autos, tráileres o camiones con latas; mis vecinos y familiares saben que me dedico a ésto y ellos cada que compran su 'six' me guardan las latas para que yo las utilice", aseguró.

Tiene planeado que cuando perfeccione más la técnica, se dedicará de tiempo completo a construir autos, camiones a pequeña escala. Los primeros modelos que realizó son producto de dibujos que había hecho hace años, pero, ahora, lo vehículos que construye se apegan a los diseños originales de las marcas automotrices.

Por otro lado, Navarro Gallardo, utiliza una red social para promocionarse. "Estoy muy contento con mi trabajo, sólo llevo dos años y ya me invitaron para el 18 de noviembre, de este año, en Guadalajara, Jalisco, a la Segunda Reunión de Busólogos, aquí habrá una exposición de autobuses a escala, hay mucha gente que se dedica a coleccionar; es una oportunidad que debo aprovechar para abrirme camino y presentar mi arte con material reciclado". El costo por modelo va de 400 a 550 pesos, todo depende del tiempo que invirtió para armar el vehículo, concluyó.

Todos. Réplica de vehículo, construida por el artesano Rubén Ruiz Martínez, quien desde hace 15 años trabaja madera y aluminio.

Ejemplos. Réplicas de vehículos, construidas por el artesano Marcelino Rodríguez, mejor conocido como Micky, con más de 35 años.

Enamorados. El artesano Rubén Ruiz Martínez, quien desde hace 15 años se dedica a elaborar con madera y aluminio todo tipo de autos a pequeña escala, y participa en eventos internacionales.

Popular. Luis Navarro Gallardo, quien vive en Tizayuca, se dedica a construir autos de carga o autobuses a pequeña escala.

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...