Tendrá su propio

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Ciudad de méxico.- Paul Stanley se despidió recientemente del matutino Hoy y del programa de Unicable Amor-didas, ambos de Televisa, para comenzar un nuevo proyecto que, dice, dará un giro total a su carrera de conductor.

"Me parece que todo el cambio es drástico, tener el peso de un programa en tus hombros es estresante, pero es un proyecto que desde que me lo platicaron me divirtió. Lo que más me gusta es que soy yo en el programa, nadie me está imponiendo cosas. Estoy muy agradecido con la vida por dejar dedicarme a lo que hago", dijo.

El actor comentó que tiene contrato de exclusividad en Televisa y es algo que agradece porque él ha crecido ahí.

"Yo crecí en Televisa, en los foros con mi papá, vivo y como de Televisa", compartió.

Stanley se reservó los detalles de su nuevo programa, pero adelantó que se estrenará en octubre, por lo que se encuentra un poco estresado actualmente y trabajando lo más que puede para que todo salga bien.

Se mostró agradecido con todos los productores y conductores con los que ha compartido escenario y que le han dado una despedida cariñosa.

Aunque por ahora se despide, no descarta que más adelante pueda tener nuevas apariciones en estos programas pues a veces, dice, es como un matrimonio que después de terminar puede tener un reencuentro.

Descartó formar parte de la nueva barra de comedia de Televisa.

La inteligente y sanguinaria agente Lorraine Broughton (Theron) bajo el mando del servicio secreto de la corona británica deberá usar su arsenal de habilidades para mantenerse con vida en esta arriesgada misión. Enviada a Berlín y en medio del caos por el que está pasando la ciudad, une fuerzas con David Percival (James MacAvoy), un agente establecido en Berlín, para lograr sobrevivir a un mortal juego de espías.

115 MIN.

CLASIFICACIóN: B15.

ELENCO: James McAvoy, Charlize Theron.

DIRECTOR: David Leitch.

Cartelera

ANIMAL

15:28 hrs.

ABC canino

¡La más amplia y entrañable enciclopedia televisiva sobre perros, con más de 150 razas reconocidas por el American Kennel Club! En este programa se podrán apreciar las razas más adorables, vivaces e inesperadas.

GALA TV

06:00 CJ Grand Shopping

07:00 Infomerciales

07:30 Lo mejor de Aqui y Ahora

08:00 Infomerciales

09:00 Infomerciales

10:00 Infomerciales

11:00 Otra primavera

13:00 Victoria

15:00 Tras la verdad

16:00 Minuto para Ganar

17:00 Cero en conducta

18:00 La hora pico

19:30 El Coque Va

21:00 Mujer, casos de la vida real

22:30 Corazón valiente

AZTECA 7

06:00 Pokémon XY

07:30 Mickey: Aventuras sobre ruedas

08:00 La Sheriff Callie en el Oeste

08:30 Princesita Sofía

09:00 Doctora Juguetes

09:30 El Hormiguero MX

10:30 A quien corresponda

11:30 Cambiemos esposas

12:30 Enigmas médicos

13:30 La ciencia de lo absurdo

14:30 Extreme Makeover

15:30 Super Campeones

16:30 Sailor Moon

17:30 Pokemon

18:30 Fail Army

19:30 La isla

21:30 Los Simpson

22:30 Hawaii Five-0

ONCE TV

06:00 Noticiario matutino

09:00 Diálogos En Confianza

11:00 S.O.S. Casa

11:30 Mochila al Hombro

12:00 La ruta del sabor

12:30 Tu Cocina

13:00 En busca de la felicidad

13:30 Itinerario

14:00 Noticiario

14:30 Daniel Tigre Y Su Vecindad

14:45 Pocoyó

15:00 Las Aventuras de Abney y Teal

15:15 Peg + gato

15:30 Zack y Quak

15:45 Yoohoo y sus Amigos

16:00 La Pandilla De La Selva Al Rescate

16:15 Campamento Lakebottom

16:30 Arte Ninja

17:00 Operación ¡ouch!

17:30 Cuenta con Sofía

18:00 Criaturas de Miedo con Dominic

19:00 D todo

19:30 Factor ciencia

20:00 Juegos mentales

20:30 Tablero de Ajedrez

21:00 Noticiario nocturno

22:00 Primer plano

23:00 Sacro Y Profano

23:30 Toros, Sol Y Sombra

LAS ESTRELLAS

06:00 Las Noticias con Danielle Dithurbide

06:30 Despierta con Loret

08:00 Al Aire con Paola Rojas

09:00 Hoy

12:00 Lo que la Vida me Robó

13:30 ¡Cuéntamelo ya!

14:30 El Noticiero Karla Iberia Sánchez

15:00 El Chavo del Ocho

15:30 La Familia Peluche

16:30 Como dice el dicho

17:30 El Vuelo de la Victoria

18:30 La Rosa de Guadalupe

19:30 En Tierras Salvajes

20:30 Mi Marido tiene Familia

21:30 Hoy voy a cambiar

22:30 Diez en Punto Denise Maerker

23:00 Vecinos

23:30 ¿A quién le vas?

EL TRECE

05:50 Hechos AM

08:55 Venga la alegría

12:00 Cocineros Mexicanos

14:00 Hechos meridiano

15:00 México en Alerta

16:00 Ventaneando

17:30 Enamorándonos

19:30 El secreto de Feriha

21:30 Nada Personal

22:30 Hechos de la noche

23:15 Los Protagonistas

CANAL 5

06:00 Dora, La Exploradora

06:30 Peppa pig

07:15 Plaza Sésamo

07:30 Thomas y sus amigos

08:00 Transformers: Rescue Bots

08:30 Las tortugas ninja

09:30 Los Padrinos Mágicos

10:30 Los Pitufos

11:30 My Little Pony: La magia

12:30 Pingüinos de Madagascar

13:30 El chavo animado

14:30 Bob Esponja

15:30 La CQ

16:30 Drake & Josh

17:30 iCarly

18:30 Flash

19:30 Los Caballeros del Zodiaco

20:30 Dragon Ball Z

21:30 1000 Maneras de Morir

22:30 La ley y el orden: UVE

23:30 Chicago fire

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

DE PELíCULA

18:05 hrs.

Mi querido viejo

Un importante cantante de música mexicana conoce a una periodista y conforme pasa el tiempo, surge el amor entre ellos. Se casan y tienen un hijo, pero al poco tiempo se divorcian por los múltiples compromisos del cantante.

FOX

14:00 hrs.

Mi abuela es...

Martin Lawrence regresa como el agente del FBI Malcolm Turner y como su alter ego Hattie Mae Pierce, "La Gran Abuela". Pero esta vez lo acompañará su hijo Trent, testigo de un asesinato perpetrado por unos malos.

Lunes 04 de Septiembre de 2017

DISNEY

15:30 hrs.

Acampados

Emma, Ravi, y Zuri Ross dejan la gran cuidad de Nueva York y se aventuran en un campamento de verano en Maine, donde sus padres, Christina y Morgan, se conocieron como adolescentes. Buena opción para hoy.

Archivo

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...