Preocupa al Papa tema de migrantes

En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, 21 obispos de los estados fronterizos de México y Estados Unidos sostienen una reunión en Piedras Negras, encabezada por Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México; quien señaló que los Obispados de ambos países tienen un trabajo avanzado en dicho tema, en comparación con Europa.

"El problema de las migraciones es mundial y en eso, podría decir que los Obispados de Estados Unidos y de México están muy avanzadas", señaló Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México. Lo anterior referencia a lo que sucede en Europa y reconoció que actualmente no hay este trabajo entre los obispados para tratar de ayudar y resolver el problema en Europa.

Estableció que su presencia es para establecer la atención que la Iglesia sigue de los trabajos de los Obispados de ambos países y puntualizó que el Papa Francisco, tiene un gran interés en este tema; llevándolo inclusive a la reforma de la Curia Romana; donde ha creado una nueva secretaría que ha denominado: Secretaría por el Desarrollo Integral de la Persona Humana.

"Una de las secciones de esta Secretaría se ocupa, justamente del tema de los refugiados y migrantes" y la cual dirigirá el propio Papa Francisco, señaló Franco Coppola. Además de recordar que el Papa envió un mensaje y donde llama a realizar cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, haciendo un llamado a la Iglesia a dar su contribución concreta.

Franco Coppola detalló que la Organización de las Naciones Unidas está preparando un pacto entre todos los estados sobre la gestión de los refugiados y otro pacto sobre la gestión de los migrantes, situación por la cual también ha hecho un llamado a todos los hombres de buena voluntad a impulsar a sus políticos, sus autoridades para que se realicen estos pactos.

Durante su estancia en Piedras Negras, Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México, manifestó no estar al tanto del caso de Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo; quien había manifestado que era perseguido político por la autoridad estatal, en relación a una investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre dos presuntos casos de pederastia.

Por tal situación, manifestó que acordó reunirse con el Obispo de la Diócesis de Saltillo en Monterrey, Nuevo León, con la finalidad de conocer la situación.

La percepción general, sin ningún conocimiento de hechos específicos, en estos 11 meses que estoy en México, la Iglesia no está perseguida para nadie. Con el Gobierno federal la relación siempre esa sido muy buena y a nivel estatal, en donde yo he estado; he tenido buenas relaciones. Si hay casos específicos, no puedo contestarle, porque no conozco todavía lo específico de éste caso y como me interesa, pedí al monseñor Vera darme especificaciones que me las dará el miércoles.

