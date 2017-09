Dejarán que juez 'califique' al fiscal

LUCÍA PÉREZ

EL SIGLO DE TORREÓN

Luego de que se dio a conocer que asociaciones civiles y partidos de oposición promoverán amparos contra la designación de fiscal anticorrupción de Coahuila, el líder del Congreso local, José María Fraustro Siller (PRI), dijo que respetarán las medidas y dejarán que sea el juez que "califique".

"Ya nos ha pasado aquí en el Congreso y a veces es mejor (que presenten amparos) porque ya no son las opiniones o decisiones de nosotros, es el juez el que califica las cosas", dijo. No obstante, consideró que no procederá el amparo.

Ademá, Fraustro Siller dijo desconocer los motivos que han originado las críticas hacia la designación.

Fue el pasado 28 de agosto que el Congreso local, con la mayoría priista, nombró al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción en Coahuila.

Esta designación causó controversia en partidos como Acción Nacional, al indicar que Jesús Flores Mier ha trabajado con el exgobernador Humberto Moreira.

Por su parte, el Partido Joven, que postuló a Humberto Moreira en la pasada elección como candidato a diputado, indicó que Flores es cercano al gobernador Rubén Moreira. Incluso, Humberto indicó que lo contrató en su administración por "recomendación" de su hermano Rubén.

Ante esto, Acción Nación y Partido Joven han anunciado amparos por su designación, mientras que el Consejo Cívico de las Instituciones Coahuila manifestó que, aunque el fiscal cuenta con experiencia en transparencia, carece de autonomía y conocimientos en materia penal.

