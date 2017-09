La afición siempre me arropó: Galindo

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- En el marco de la celebración de la Copa Orlegi en Tampico, entre la Jaiba Brava y Santos Laguna, se rindió un merecido homenaje a Benjamín Galindo, actual auxiliar técnico de los Guerreros.

El Estadio Tamaulipas fue el escenario para que las directivas de ambos conjuntos le brindaran un día memorable al "Maestro", quien brillara con las playeras de las escuadras en distintas épocas.

Visiblemente emocionado al medio tiempo del juego en mención, el oriundo de Tierra Blanca, Zacatecas, recibió en la cancha donde debutó en Primera División en la década de los 80, el reconocimiento por parte de Alejandro Irarragorri, presidente del Club Santos Laguna, así como de Javier San Román, presidente de TM Futbol Club, acompañados por Carlitos, Padrino de La Jaiba Brava.

Además, le fueron obsequiadas las playeras de ambas escuadras con el número que utilizó en sus respectivas etapas, como muestra del afecto que le guarda la afición, tanto en la Comarca Lagunera, como en Tampico Madero.

Galindo es uno de los referentes del Futbol Mexicano, así como de la Selección Nacional, con quien disputó la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos.

"Para mí es un placer estar en Tamaulipas, recordando mis inicios, mi debut. Quiero agradecer a la afición por todo el cariño", dijo el "Maestro".

Agregó que posteriormente hubo grandes situaciones con las que se encontró, sobre todo, grandes compañeros que tuve en el equipo tamaulipeco.

"La afición aquí siempre me arropó, di lo mejor de mí, estoy muy agradecido con la gente, muchas gracias".

Galindo confesó que el regresar a Tampico, le genera una gran alegría por todo lo que fue después de haber debutado en este equipo, de haber permanecido 7 años con un sinfín de jugadores que para él fueron su familia.

"Realmente estoy muy orgulloso de haber pertenecido a este gran club que es la Jaiba Brava, estoy feliz de estar nuevamente acá, después de unos años que hice una despedida, te vuelven todos los recuerdos agradables".

En su mensaje a la afición del conjunto celeste, señaló de que no tengan duda, de que realmente es un conjunto grande, que está en vías de lograr cosas importantes y, aunque se les ha complicado, van a salir adelante.

"Yo no tengo ningún problema en decirlo. Tener paciencia en un momento dado, sobre todo la afición debe sentir esa paciencia, hacer un proyecto muy serio como lo están haciendo".

Indicó que lo que más recuerda de su etapa como jugador, es a la gente y afición, los grandes amigos que dejó en Tampico.

"Eso lo hace más rico a uno, en todos los lugares que he estado siempre he tenido grandes amistades, aquí realmente tengo muy buenos amigos, aparte de compañeros, entonces me quedo con eso, con la afición, sobre todo que me dieron la oportunidad de jugar en Primera División, que es un anhelo de todo futbolista".

Más Sobre el "Maestro" Galindo: Sobre el "Maestro" Galindo: n Jugó para la Jaiba Brava de 1982 a 1986, donde consiguió marcar 23 goles, además de dos subcampeonatos del futbol mexicano. n El "Maestro" militó en Santos Laguna de 1994 a 1997, coronándose como campeón en el Invierno 1996. n Como director técnico, Galindo logró el título en el Clausura 2012, permitiéndole a los Guerreros sumar su cuarta estrella. Fue subcampeón en el Apertura 2011, cuando tomó las riendas en ese torneo luego de Cocca.

Carlitos, padrino del padrino del equipo de La Jaiba Brava de Tampico, le otorgó el reconocimiento a Benjamín Galindo al medio tiempo del partido de ayer. (Cortesía)

El "Maestro" Benjamín Galindo se dio tiempo para saludar a los aficionados del equipo donde comenzó su carrera como profesional. (Cortesía)

