Agradece Salud ayuda de la gente

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis, César del Bosque, agradeció el donativo de medicamento que la ciudadanía hizo a través de Donadores Laguna en su página de internet, el pasado jueves, e invitó a la gente a continuar con este tipo de donativos en tanto se regulariza el surtimiento.

"Aceptamos todo lo que nos pueda regalar la gente (...) que bueno que Javier Quintero haya ido a donar medicamento, pedimos que la gente que tenga medicamento que no use y no esté caducado, que nos llame al 7122995 para ir a recogerlo", dijo el jefe de Salud en la región Lagunera.

Comentó que incluso hay un hotel de la región que dona las sábanas en buen estado, mismas que son sometidas a un proceso de desinfección para utilizarlas en el Hospital, pues actualmente ni siquiera cuentan con sábanas.

El titular de Salud César del Bosque aseguró que ya envió los oficios correspondientes a la Secretaría de Salud de Coahuila para que envíe lo mínimo indispensable y dar servicio a la ciudadanía.

Espera que esta semana se resuelva la situación, pues hay quejas del personal que labora así como de los usuarios.

Reitera que las carencias que sufre el Hospital General nunca los han limitado para dejar sin servicio a la ciudadanía.

Sin embargo son los mismos usuarios quienes cubren los gastos de medicamento e insumos que requieran.

Actualmente el Hospital General de la ciudad de Toreón carece de: guantes, jeringas, batas, sábanas y reactivos para laboratorio, entre otras cosas, lo que ha ocasionado la suspensión de cirugías, o bien, que los recién nacidos se reciban sin el material adecuado como los guantes, lo que pone en riesgo su salud y la de los bebés y sus madres.

La crisis en el Hospital General no es nueva. Desde hace cinco años el surtimiento de material y medicamento es insuficiente llegando incluso a contar únicamente con el 25 por ciento de las claves, lo que ha repercutido de alguna manera en la atención a los usuarios.

El porcentaje más alto de surtimiento se ha alcanzado en meses previos a elecciones, como en el pasado mes de mayo cuando inició el surtimiento Farmacias del Rosario.

El director del Hospital Jaime Ortega, anunció que la farmacéutica de la capital del estado había obtenido una licitación para dar respuesta a las necesidades de insumos y medicamentos y que se esperaba que el abasto continuará hasta diciembre.

La licitación fue por 35 millones de pesos por adjudicación directa, sin embargo al final sólo resolvió el problema durante el período electoral.

Antecedente Dondan medicamentos. Dondan medicamentos. ⇒ El pasado jueves, Javier Quintero, presidente de Donadores Laguna entregó medicamento al Hospital General que le fue donado por la ciudadanía. ⇒ Esta es la segunda vez, en lo que va de la administración estatal, que la gente dona medicamento para apoyar a los usuarios del Hospital General. ⇒ El donativo obedece a la crisis de medicamento e insumos que atraviesa la institución.

Invitan. Jurisdicción llama a ciudadanía a seguir donando medicamento.

