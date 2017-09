Inicia la diversión en la Feria de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN / Érick Sotomayor

La Feria de Torreón está de regreso con la premisa de divertir a chicos y grandes.

Anoche fue inaugurada la edición número 71 de la feria con la presencia de autoridades municipales y estatales así como integrantes del Club de Rotario, quienes son los responsables de organizarla año con año.

Siendo su primer día acudieron miles de habitantes de la región; los cuales disfrutaron de los juegos mecánicos, zona de antros, la Expo Robotic Dinosaurs, antojitos mexicanos y otras actividades.

"Cada año la feria se transforma en un recinto donde empresarios, comerciantes y artesanos tienen la oportunidad de ofrecer sus productos a la comunidad generando una amplia derrama económica", dijo Gerardo Bejarano, presidente del Comité de la Feria durante el evento de inauguración.

El Teatro del Pueblo se vistió de gala con la visita de Los Solitarios; agrupación que puso a cantar a los asistentes gracias a los temas No debes llorar, Ayer me dijeron, No dudes de mi amor y Hay cosas inolvidables.

Y del otro extremo, en la terraza de la feria, Tropicalísimo Apache celebró 35 años de carrera ante un público que gozó de principio a fin con la cumbia lagunero. Desfilaron éxitos como La yerba se movía, Viento, Me gustas y Las palabras.

Además de Apache, en el mismo escenario ofrecieron su propuesta Los Primeritos de Colombia, Tropical Pingüino, Tropicalísimo Lobo y Tropicalísimo Flamante.

Como es sabido, los miembros del Club Rotario destinarán lo recaudado en la feria a becas para estudiantes así apoyos a personas de la tercera edad o que se encuentran en situaciones vulnerables.

Celebración. Ayer quedó inaugurada la edición 71 de la Feria de Torreón.

