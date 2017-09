Suprema Corte hizo justicia: Zermeño

Final. El alcalde electo de Torreón Jorge Zermeño ya no quiere hablar del tema de la reeleción. Rechaza que cause 'fractura' al PAN.

Según el alcalde electo de Torreón Jorge Zermeño Infante, con la resolución emitida antier miercoles 30 de agosto "la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo justicia a quienes buscamos la reelección, porque no tendremos que separarnos del cargo. En ningún país del mundo sucede eso".

Y es que señala que al desaparecer la obligatoriedad de pedir licencias forzadas, cuando se está en el ejercicio del puesto como servidor público, deja libre la posibilidad de seguir trabajando, cumplirle a los ciudadanos y realizar campaña en horarios diferentes.

Por lo tanto, reafirmó su decisión de ir por la reeleción y se registrará dentro de los tiempos legales para hacerlo, "y no lo hago por capricho, sino porque desde la campaña y todavía ahora, la gente me pide que trabaje por Torreón no solamente un año, sino vaya por el siguiente período de los 3 años".

Al señalar como acertados los criterios del máximo tribunal de justicia del país, dice que además muestra sensibilidad ante una necesidad de muchos alcaldes que están en situación similar al gobernar durante sólo un año.

"Yo lo dije desde hace mucho tiempo, el valor de la reeleción consiste en hacer las cosas bien, no es automática. Si no es así, los ciudadanos no votarán por él".

Zermeño rechaza que sus pretensiones de reelección puedan "fracturar" a su partido, pues asegura que: "en el PAN tenemos bien claro la necesidad de trabajar, dejando los intereses personales a un lado, yo no le veo ninguna otra lectura".

Respecto a los espectaculares instalados en importantes vialidades de Torreón por Luis Fernando Salazar donde destaca su imagen y bajo la frase "Por un Coahuila Honesto", el alcalde panista dijo que esta promoción es únicamente en alusión a su informe como Senador de la República, no hay más.

Por su parte, el diputado local del PAN Jesús de León Tello ahora expresó que, bajo la nueva resolución, Jorge Zermeño no estará obligado a separarse de la alcaldía.

Hasta antes del 30 de agosto en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió los nuevos criterios, "la licencia era obligada, tan sólo por lo relacionado con las precampañas", expresó ".

Si bien se requiere ahora esperar los tiempos legales del inicio del proceso electoral 2018, "Zermeño tendrá que registrarse para la nueva elección y dividir su tiempo como alcalde de Torreón".

30 30 30 DE AGOSTO SCJN emite nuevos criterios para reelección

"Zermeño tendrá que registrarse para la nueva elección y dividir su tiempo como alcalde de Torreón". Jesús de León Tello, Diputado del PAN.

