Pobreza 'golpea' más a los jóvenes

LA JUVENTUD ES LA PRINCIPAL PERDEDORA EN EL SEXENIO: ANALISTA

De acuerdo a l informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los jóvenes es la parte más vulnerable en términos poblacionales en donde el número de jóvenes en condición de pobreza pasó de 46 en 2010 al 47.1 por ciento en 2014.

Según el reporte el número de personas pobres menores a 30 años pasó de 16.8 a 17.5 millones en tan sólo cuatro años, cifra superior a la registrada en la poblacion de entre 30 a 64 años de edad.

En su análisis la Coneval señala que la situación de pobreza empeora en el caso de los jóvenes indígenas que en 2014 representaron el 72.8 por ciento.

La Coneval basa su análisis en la última EncuestaNacional de Ocupación y Empleo (ENEO) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) la cual señala que en el segundo semestre de 2016 seis de cada diez jóvenes trabajaban en empleos informales con salarios bajos, inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de seguridad social y de salud. Además precisó que el desempleo de los jóvenes con mayores niveles educativos se vuelve hoy el principal desafío: sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron una licenciatura se encuentran ocupados (53.9) y de este número el 57.7 por ciento no tiene acceso a servicios de salud. En tanto, cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.

Para Daniel GonzálezTorres, analista económico de la región, la problemática que viven los jóvenes en términos económicos es apremiante y ya está cobrando factura en lo social, pues este rango de población es donde se experimentan los problemas de violencia como homicidios y discriminación de género.

Además, señala que este mismo análisis nos dice que tres de cada diez mujeres jóvenes que tuvieron un hijo muestra rezago educativo. Para González Torres, la juventud es la principal perdedora de las políticas económicas poco acertadas de la actual administración.

'Los más vulnerables y los grandes perdedores son los jóvenes: con bajos salarios, sin prestaciones que se enfrentan a la incapacidad del mercado laboral, a un sistema educativo que no han sido reformado como debiese, ya que las habilidades y destrezas no le están permitiendo sumarse a la fuerza laboral, no están siendo útiles para las empresas', dijo.

Cuestionó la efectividad de las reformas impulsadas por Peña Nieto, de las cuales no podrá beneficiarse la actual generación.

Para Daniel González la llamada generación Millennial con todas sus críticas vive el peor escenario económico, pues a pesar de tener preparación tienen pocas oportunidades de empleo y quien las tiene no cuenta con prestaciones con las cuales se puede hacer un patrimonio, 'comprar un auto, una casa, por lo que el ingreso que reciben sólo es para gastarse'.

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...