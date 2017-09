Laguneros se unen y dan medicinas al HG

TORREÓN, COAH.-

La grave crisis que enfrenta el Hospital General por el desabasto de material y medicamento que el gobierno no ha sido capaz de solucionar, motivó a los laguneros para solidarizarse, pues sin que nadie lo pidiera, se acercaron a Donadores Laguna para apoyar a los usuarios con medicina.

Ayer, el presidente de la asociación civil, Javier Quintero, acudió al Hospital General para hacer la entrega de las cajas de medicamento diverso, sin embargo, el director Jaime Ortega, no se encontraba, por lo que fue el personal el encargado de recibirlo y de expedir una constancia de la entrega.

"Dada la problemática del Hospital General que se ha vuelto la crisis hospitalaria más fuerte en Coahuila, la gente ha respondido de esta manera sin hacer campaña y sin pedirlo la gente ha llegado a mi oficina a regalarme todo esto, son medicamentos básicos para la gente que está internada en el Hospital".

Javier Quintero dijo que el Hospital General de Torreón no es el único que atraviesa crisis por la falta de medicamento y material, pues también los hospitales de Gómez Palacio y Lerdo enfrentan una situación similar, aunque menos grave y ante la sorpresiva respuesta de ciudadanía, ahora sí hace una invitación formal a los y las laguneras para que apoyen a estas instituciones.

"Esto nos habla de una cultura muy grande de los laguneros del apoyarnos y ojalá más gente se anime a traernos y no sólo a Torreón, también en Gómez y Lerdo, los tres hospitales generales tenemos un problema de abasto de medicamento y hoy hago la invitación formal a la ciudadanía a que no lo dejes en tu casa, no lo dejes que se eche a perder porque hay gente que lo necesita y quien tiene que decidir entre darle de comer a sus hijos o comprar un medicamento".

Actualmente el Hospital General carece de lo mínimo indispensable para brindar un buen servicio. El personal ha denunciado la falta de guantes, jeringas, batas, sábanas y reactivos para laboratorio, entre otras cosas, lo que ha ocasionado la suspensión de cirugías, o bien, que los recién nacidos se reciban sin el material adecuado como los guantes, lo que pone en riesgo su salud y la de los bebés y sus madres.

Informe Problema del desabasto de medicina en el Hospital General no termina. ⇒ Según el Sindicato de Trabajadores de la Sección 87 de la Secretaría de Salud, el abasto es menor al 40 por ciento. ⇒ Son los familiares de los pacientes, quienes tienen que comprar el material que emplearán los doctores y enfermeras para su atención médica. ⇒ La problemática no es nueva, desde hace cinco años el Hospital General enfrenta esta misma situación.

Solidarios. La ciudadanía se solidariza con los usuarios del Hospital General y dona medicamento; lo entrega Javier Quintero. (EDITH GONZÁLEZ)

