Dan a conocer lista de 'Ciudadanos Distinguidos' 2017

El Comité de Evaluación de “Ciudadanos Distinguidos 2017", determinó hoy jueves, la lista de personas que este año serán reconocidas por su labor y trayectoria.

La “Paca de Oro”, será para: María del Rosario Chávez García, de la Asociación "Si me acompañas no me rindo AC" de niños con cáncer en etapa terminal.

La “Medalla de Oro”, al profesor Rodolfo Silva Rosales. La “Medalla Magdalena Mondragón”, será entregada al bailarín clásico Raúl Fernández Andrade.

Según Angela Campos García, presidenta de la Comisión de Cultura del Cabildo “ Las preseas se entregarán este viernes 15 de septiembre en el marco de una Sesión Solemne por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado y dentro de los festejos por el 110 aniversario de la ciudad”.

La “Medalla Bulmaro Valdéz Anaya”, será para el doctor Francisco Gerardo Flores García

“Trofeo de Cristal” este año será para 2 personas que son pareja y resultaron triunfadores en el maratón Lala: María Isabel Vélez Hernández (atletismo) y Daniel Ortiz Pérez (atletismo).

“Trofeo Cristal Capacidades Diferentes” es para Jorge Luis Mendoza.

El Comité de Evaluación determinó que este año, el “Trofeo Oribe Peralta al Mérito Olímpico”, fue declarado desierto.

“El Trofeo Niños Héroes de Chapultepec”, será para Salvador Galindo Morales (atleta saltador de altura y longitud).

“Trofeo Niños Héroes de Chapultepec Capacidades Diferentes”, (2 personas ganadoras): Francisco de la Fuente Morales (cine y teatro, trabaja en área de cajas de la Plaza Mayor), Gerardo Javier Sotelo Martínez (formó el primer equipo de invidentes de futbol).





Fueron un total de 25 las propuestas analizadas por los integrantes de este Comité de Evaluación y el dictamen sera presentado al Cabildo para su aprobación. (FERNANDO COMPEÁN)

