Justin Bieber llega a 100 millones de seguidores

A exactamente siete años de su primer concierto en el Madison Square Garden en Nueva York, Justin Bieber se convirtió en la segunda celebridad en llegar a los 100 millones de seguidores en Twitter.

La primera fue Katy Perry hace un par de meses, siendo la persona con más seguidores en la historia de esta red social.

Twitter para celebrar la marca del Bieber, creó el hashtag "#100MBeliebers" junto a un emoji del cantante.

Hasta el momento, Justin únicamente ha dado RT a la cuenta de @TwitterMusic quienes le crearon un pequeño video como felicitación por su nuevo logro.

In each other's company since Tweet number one.



Congratulations @justinbieber on #100MBeliebers pic.twitter.com/ftaTRwFrHP