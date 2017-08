Ahora sí se van de Netflix

CD. DE MÉXICO.- No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y ahora sí la serie How I Met Your Mother se irá de manera definitiva en septiembre de Netflix.

En abril pasado, el servicio streaming anunció que se irían varias de las producciones que estaban en su plataforma como Glee o American Horror Story.

Esto ocasionó el descontento de miles de suscriptores y quizá el show que más disgustó que se fuera era How I Met Your Mother, razón por la que la compañía online decidió conservarla en su catálogo.

No obstante, todas las temporadas del show serán retiradas definitivamente de Netflix el próximo 3 de septiembre.

También se irán Violeta, The Avengers: Earth's Mightiest Heroes, Family Guy y Switched at Birth.

