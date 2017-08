'La Mostra' de Venecia 'La Mostra' de Venecia

Venecia, Italia.- Con la cinta Downsizing (Una vida a lo grande), del director estadounidense Alexander Payne y con Matt Damon como protagonista "miniaturizado" gracias a la ciencia, fue inaugurada ayer la edición número 74 de la Muestra Internacional de Cine de Venecia.

"Dowsizing trata muchos temas y quisiéramos que todos hicieran reflexionar al público, pero antes que nada lo queremos hacer reír", dijo Damon durante la presentación de la película a la prensa.

El actor interpreta al señor "Paul Safranek", un terapeuta ocupacional de Omaha que trabaja en una fábrica de elaboración de la carne y que, oprimido por los problemas económicos, decide al lado de su mujer "Audrey" (Kristen Wiig) hacerse empequeñecer.

La pareja es "miniaturizada" gracias al descubrimiento de un científico escandinavo, que busca así responder al problema de la sobrepoblación del planeta. La película, presentada en premier mundial, combina varios géneros, pues inicia como ciencia ficción, para proseguir hacia la comedia y el romanticismo, aunque sin caer en el sentimentalismo.

"Espero haber transmitido al público con mi actuación todo el viaje emotivo del personaje. Alexander hizo un guión muy preciso y en el set rodó cada escena como parte de un rompecabezas", explicó el protagonista, que lleva en sus hombros casi todo el peso de la cinta.

Insistió que se trata de "una historia absolutamente maravillosa y única" y que con tal de trabajar con Payne habría aceptado declamar la sección amarilla y repetir las tomas todas las veces que fuera necesario.

Damon no quiso hacer previsiones sobre el filme de apertura de la muestra, cuyas ediciones anteriores han abierto con películas que después han conquistado el Oscar, como Gravity, de Alfonso Cuarón o Birdman, de Alejandro González Iñárritu.

"Es la premier mundial, veremos. Lo que esperamos es que la película hable a los espectadores en el modo que habló conmigo cuando leí por primera vez el guión. Lo primero que pensé es que era bellísimo y muy original", refirió.

Consideró que "es muy difícil rodar películas así en Hollywood", pues actualmente se evitan los riesgos, aunque reconoció que la Paramount aceptó correrlos.

Payne dijo por su parte que aunque se trata de un filme de ciencia ficción, es también una historia con elementos de optimismo y de pesimismo y prefirió también no hacer previsiones sobre cual será la reacción del público.

Señaló que la idea era igualmente mostrar la manera en que los problemas del medio ambiente afectan en todo el mundo pese a que la historia se desarrolla principalmente en Estados Unidos.

Pero ni Payne, ni el guionista Jim Taylor quisieron profundizar sobre las temáticas políticas implícitas en la cinta en la era del presidente estadunidense Donald Trump.

En declaraciones a la televisora Sky, Damon dijo que Trump "está destruyendo lo que hizo Obama" y que solamente hay que esperar "que se vaya". Realizador y protagonistas desfilaron por la noche por la alfombra roja en la presentación oficial de "Downsizing", que inauguró la muestra de cine más antigua del mundo.

Venecia dice que es un festival abierto

El director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, opinó hoy que el certamen está abierto a las nuevas tecnologías y calificó de "absurdo" la idea de rechazar películas producidas por Netflix porque no exhiban en salas.

"No es labor del Festival discriminar películas que se presentan en salas de cine o no, sino que nuestro deber es seleccionar películas que nos son propuestas. Otros decidirán en qué modo deberán ser distribuidas", dijo Barbera en la rueda de prensa de presentación del Festival.

El director fue preguntado por la presencia en la Mostra, fuera de concurso, de dos series producidas por Netflix, Wormwood y Suburra, después de que el Festival de Cannes haya prohibido la participación de cintas que no vayan a ser proyectadas en salas francesas.

"Si Martin Scorsese o los hermanos Coen deciden hacer sus nuevas películas con Netflix, me parecería absurdo no aceptarlas porque no se hayan presentado en una sala tradicional", dijo.

En su opinión, "no es labor del festival discriminar" las producciones de Netflix o Amazon, grandes compañías de internet que calificó como "nuevos actores en un mercado global".

Barbera destacó que "el cine está cambiando" y muchos directores de cine se dedican ahora a realizar series televisivas, así como a experimentar con nuevas tecnologías como la realidad virtual, a la que este año la Mostra ha dedicado su primer concurso.

