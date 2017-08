'Desapariciones no cesan en el estado'

TORREÓN, COAH.-

Las desapariciones no cesan ni en el país ni en el estado de Coahuila. Grupo Vida señala que, aunque no hay una cifra real, se estima que en la entidad suman 2 mil personas ausentes. Las mujeres y los niños son ahora un motivo de preocupación, por lo que llaman a la autoridad a tomar acciones.

Ayer, en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, un grupo no mayor a 50 personas integrantes de la agrupación Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), se reunió en la Alameda Zaragoza, frente a lo que será su memorial, para participar en una marcha.

Con lonas con los rostros de sus hijos, hijas, padres o madres desaparecidas, partieron por la avenida Juárez, en sentido contrario y sin agentes de Tránsito, rumbo a la Plaza Mayor. Ellos mismos fueron abriendo camino por un carril, a fin de no entorpecer la circulación.

"Dónde están, dónde están nuestros hijos dónde están", "de norte a sur, de este a oeste, seguiremos nuestra lucha cueste lo que cueste", fueron parte de las consignas que gritaron los familiares en su recorrido rumbo a la Plaza Mayor. Ahí Aurelio González, ofreció una misa.

Sobre el fenómeno de las desapariciones, Silvia Ortiz, aseguró que no se tiene una cifra real de desaparecidos ni en el estado ni en el país. "Son ahorita 33 mil desaparecidos en el país, pero no cuentan a los niños y ellos son 45 mil; entonces estamos hablando de una cifra que no tiene cabida en el corazón ni en la mente, no hay una base de datos real, dicen que la oficial (cifra) es el 8 por ciento (de lo real)".

Dijo que en el caso de los niños desaparecidos, es un motivo de preocupación en el país, aunque explica que en la entidad no es tan grave como en la Ciudad de México, Puebla o Veracruz.

Sobre las mujeres, aseguró que se han presentado desapariciones, de jóvenes entre los 18 hasta los 30 años. "Eso sí se está dando... es una situación que preocupa y ocupa", dijo Ortiz.

Dijo que la Ley General del Desaparecido se mantiene "estancada", "se están haciendo locos y no la quieren sacar, nos están poniendo muchas condicionantes, nos querían quitar la comisión de Búsqueda, que porque les iba a salir cara, les está saliendo más caro el no resolver".

El sacerdote Aurelio González dio un mensaje a las familias "invitarles a no desfallecer, me parece que a cada familia les mueve el deseo de encontrar a su hijo, pero además con su lucha se convierten en un presencia profética en medio de la sociedad, para que no se nos olvide lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo y que, pues entendamos que la vida del ser humano es valiosa no podemos permitir situaciones que la denigren, que la destruyan".

Informe Grupo Vida informa que: Grupo Vida informa que: En Coahuila se han identificado muy pocos, el problema es que hace falta más gente de realizarse la prueba de ADN. ⇒ De los restos encontrados, se ha logrado 22 perfiles de hombres y cinco de mujer; ninguno está identificado. ⇒ Extendieron su búsqueda a un punto nuevo. ⇒ Aún no han entrado a Durango con sus búsquedas.

Recuerdo. Tras la marcha que realizaran, se ofreció una misa en Plaza Mayor para grupo Vida.

