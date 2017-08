EPN ha sido respetuoso de la crítica: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.-

Sostienen que información sobre tratar de detener críticas es falsa

La Presidencia de la República sostuvo que es falsa la información publicada por el diario The New York Times, que afirma que el jefe del Ejecutivo federal solicitó a una organización civil detener supuestas críticas contra el gobierno federal.

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez, indicó: "es falso que desde el gobierno se intente coartar la labor de (la organización) Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, o de cualquier organización de la sociedad civil".

Señaló que "en no pocos casos el Gobierno de la República ha incorporado sus aportaciones (de la organización) para el fortalecimiento de políticas públicas en diferentes materias", que encabeza el empresario Claudio X, González Guajardo.

"El presidente ha sido siempre respetuoso de la crítica que se expresa todos los días, por cualquier medio y desde múltiples sectores de la sociedad", dijo el vocero en respuesta a la versión periodística sobre una supuesta solicitud de que el empresario e integrantes de la organización detuviera presuntos señalamientos al gobierno.

Aseveró que Peña Nieto "cree que el reconocimiento de logros y avances del país en diversos ámbitos, es tan necesario como el señalamiento de deficiencias en el quehacer gubernamental", y esa fue la posición que expresó en la reunión del 11 de mayo con el Consejo Mexicano de Negocios, y que ha reiterado tanto en foros públicos como privados.

Eduardo Sánchez dio a conocer que acompañó al presidente a dicha reunión como parte de la comitiva, en la que supuestamente se hicieron las declaraciones referidas por el diario estadounidense, y que como testigo de ese diálogo con Claudio X. González, constató que el mandatario no hizo ningún comentario sobre el trabajo de la organización civil.

Dijo que aseguró al autor de la nota, que "el presidente no hizo ningún comentario a Claudio X. González sobre el trabajo de su hijo en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad", y señaló que The New York Times no incluyó la afirmación del vocero en la nota en inglés que publicó el diario, "a pesar de ser la única declaración con fuente no anónima a la que tuvo acceso el reportero".

Recalcó que en la nota tampoco se informa que las revisiones a diversas organizaciones no gubernamentales para evitar que sean utilizadas en actividades de lavado de dinero, derivaron de recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que consta en un comunicado que difundió el Sistema de Administración Tributaria (SAT) el pasado 10 de marzo, mismo que se le hizo llegar al reportero autor de la nota.





