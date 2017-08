'El Demonio' ataca de nuevo

MONCLOVA, COAH.-

Lo detuvieron por homicidio de niña, lo liberaron; al salir amenazó a niñas y agredió a policías

Javier N., mejor conocido como "El Demonio", quien asesinó a cuchilladas a una niña de 11 años en la colonia Guerrero en Monclova, fue detenido por elementos de la Policía Municipal después de amenazar a unas niñas con una navaja y atacar al oficial que atendió el reporte.

Esta situación ha puesto sobre la mesa el tema de la aparente permisividad de la ley respecto a los adolescentes.

El homicidio ocurrió el 21 de abril de 2016 en la colonia Guerrero, Javier N. atacó a Dianita, la niña de 11 años con la que sostenía una "relación amorosa".

Tras el homicidio se supo que el menor, que en ese entonces tenía 14 años, había abandonado la escuela y que utilizaba todo tipo de drogas que tuviera a su alcance, según señaló la madre, Alicia.

A pesar de que el homicidio conmocionó a la sociedad, la justicia determinó que por ser menor de edad debía quedar en libertad con la única medida cautelar de permanecer en su casa y salir únicamente a la escuela y que sería su propia madre la encargada de vigilarlo.

La semana pasada la madre de Dianita denunció en redes sociales que temía por su vida debido a que Javier andaba libre y en la calle sin vigilancia.

El coronel, Victorino Reséndiz Cortez, director de Seguridad Pública de Monclova, informó que se registraron diversos reportes de que un par de jóvenes andaban amenazando a unas niñas y a transeúntes con una navaja, lo que generó la movilización policial.

Uno de los oficiales preventivos que acudió al lugar trató de detenerlo, pero Javier le lanzó dos navajazos que toparon en el chaleco antibalas del oficial.

Posteriormente el policía logró asegurarlo y llevarlo a las celdas.

Victorino Reséndiz informó que el menor fue consignado ante el Ministerio Público por el delito de portación de arma blanca y lo que resulte. El coronel dijo ser respetuoso de las acciones que realice el Ministerio Público o las autoridades judiciales, pero aceptó que estando en libertad el menor es un peligro para la sociedad.

'Ni modo que lo tenga encerrado todo el día'

La madre de Javier N., señaló que su hijo ya no da problemas y aseguró que la detención fue arbitraria, no obstante dejó ver que no cumple con la medida cautelar de encierro domiciliario que le fue impuesta por el juez de adolescentes.

"Ni modo que lo tenga encerrado todo el día" señaló Alicia, madre de Javier N.

Alicia aseguró que lo que se dice de su hijo son mentiras y aseguró que ahora él es una víctima al ser señalado y hostigado por la madre de Dianita.

"Es un acoso y una amenaza para mi familia porque empieza la gente a decir, 'hay que lincharlos y sus papás esto, y su hermana, esto, mi niña no tiene la culpa', empieza la gente y dice 'vamos a lincharlos y empieza la señora (la mamá de Dianita) a que le ayuden'" dijo.

Ella misma aseguró que su hijo ya no había dado problemas, que continúa la escuela abierta cursando el sexto grado y que trabaja en "lo que salga".

"Él ya no había dado problemas, me dice mami todos se me quedan viendo y dicen ahí viene el homicida", agregó.

Señaló que Javier le dijo que fue sacado de un domicilio en la colonia Lupita Murguía y que no había amenazado a nadie ni atacado a un oficial de policía, no obstante el joven fue consignado junto con una navaja.

Alicia acudió con el coronel Victorino Reséndiz Cortez, director de Seguridad Pública, para pedirle el número de patrulla y los nombres de los oficiales que realizaron el arresto.

El coronel le hizo saber que los datos estaban en el Ministerio Público y que si la autoridad requería mayor información la turnaría de manera institucional.

Acusación. Fue detenido por elementos de la Policía Municipal después de amenazar a unas niñas con una navaja y atacar al oficial que atendió el reporte. (EL SIGLO DE TORREÓN)

