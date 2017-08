Inicia con 'roces' relevo municipal

GERENTE DE SIMAS RESPONDE A ZERMEñO SOBRE SERVICIO DE AGUA

Luego de que la semana pasada el alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño Infante, criticó al Simas por el deficiente servicio de agua potable, y aseguró "que rescataría los servicios", el gerente de la empresa abastecedora, Xavier Herrera Arroyo, le reviró al declarar que sentía una "profunda lástima" por el desconocimiento del panista respecto al tema del agua. A su vez, Sergio Lara Galván, regidor del PAN, dijo que el Simas enfrenta una seria problemática en términos de la escasez de agua en diversos puntos de la cuidad, así como del drenaje, que son de las principales quejas de la ciudadanía.

Durante la puesta en marcha del nuevo pozo Los Almendros, que es el número 26 de la administración 2014-2017, Herrera expresó que "en materia de agua potable en Torreón hay muchas cosas nuevas y novedosas y que Zermeño Infante en los tres meses que estará como alcalde, no alcanzará "ni a cumplir la mínima parte de sus promesas de campaña. Pues tan sólo la curva de aprendizaje será larga no nada más en cuanto a Simas, sino a toda la ciudad".

Añadió que seguramente "es decepcionante para quienes votaron por él que todavía no se sienta y ya quiere pedir permiso para reelegirse, pensando sólo en su beneficio y no en el de los torreonenses. Eso sí afectará los servicios en general".

Herrera Arroyo menciona que "ya se sabía que Zermeño no iba a tomar en serio la responsabilidad que le confirieron los ciudadanos que votaron por él".

"Hay que ver las declaraciones de Zermeño, que asegura que va a cambiar todo el drenaje de la ciudad, cuando no tiene ni la más mínima idea de toda la inversión que se requiere, el tiempo, pero sobretodo el desconocimiento técnico que tiene al respecto. Está hablando que tiene que cambiar todos los drenajes de Torreón es una gran inversión, no sabe que no hay drenajes pluviales lo que hay son drenajes sanitarios y que están hechos 100 por ciento para descarga sanitaria y éstos mismos ayudan al 95 por ciento del desalojo del agua pluvial, son coadyuvantes no los responsables…".

El gerente del Simas dice que las pretensiones de reelección de Zermeño Infante, "eso sí que va a afectar los servicios públicos de la ciudad y todo el esquema de gobierno".

Por su parte, Sergio Lara Galván, dice que el gerente, Xavier Herrera Arroyo, pareciera más interesado en opinar sobre temas que desconoce, como la elección de alcalde en Acción Nacional.

"Resulta lamentable que un servidor público en funciones ocupe su tiempo en declarar sobre temas que no son de su competencia como lo es el de la reelección, mejor debe ocuparse en resolver los problemas de falta de agua y escasez del vital líquido en distintos sectores de la ciudad, así como las fallas y brotes de aguas negras en el municipio", expresó el edil.

Recordó que el año pasado el gerente del Simas declaró que los problemas de falta de agua habían terminado para Torreón, pero indicó que esto resultó falso e irresponsable, ya que durante todo el presente año se ha agudizado la escasez de agua en todo el municipio, además de que la falta de un buen sistema de drenaje es otra de las principales quejas de la ciudadanía.

Lara dijo que el alcalde electo, Jorge Zermeño, está plenamente enterado de la situación actual del Simas y aseguró que tomará medidas para atender de manera eficiente dicho organismo.

"Que recuerde que Zermeño dejó un organismo funcionando, con finanzas sanas y con un balance óptimo", dijo el regidor del PAN, "lo recibió en números rojos y lo dejó en números negros, funcionando, operando eficientemente y con finanzas sanas".

Lara exhortó a Xavier Herrera a concentrarse en su labor operativa y que "no se distraiga en temas políticos que no tienen que ver con su encargo".

Pozo. En el pozo invirtieron 13 millones y beneficiará a Las Etnias, Los Almendros, Puerta Real, Puerta de Hierro, Los Portones, Fidel Velázquez, Satélite, Nuevo Allende y cuatro ejidos.

