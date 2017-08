Liga HMV a fiscal anticorrupción con Rubén Moreira

SALTILLO, COAH

El exgobernador Humberto Moreira indicó que el ahora Fiscal Anticorrupción, Jesús Flores Mier, fue su empleado en el Municipio de Saltillo.

Aclaró que no es su amigo. Le dio trabajo por recomendación de su hermano Rubén Moreira, de quien indicó es cercano.

“No me asombra leer lo que el nuevo Fiscal Anticorrupción dice, en efecto, no ha sido mi amigo y jamás lo será”, dijo Humberto Moreira en su página de Facebook oficial. La veracidad de este contenido fue confirmado por Edgar Puente, fundador del Partido Joven, al que pertenece el ex gobernador.

Puente, además indicó que el pasado lunes Moreira y líderes del partido Joven se reunieron, abordaron el tema del nuevo Fiscal Anticorrupción y acordaron interponer un amparo contra su designación.

Respecto a la trayectoria de Flores Mier, Moreira aseguró que tenía una estrecha relación y protección del actual gobernador Rubén Moreira.

“El ya casi exgobernador ha sido un admirador de su abuelo, un poeta saltillense, los primeros versos que leyó del poeta fue gracias a que su familia le dio unas fotocopias. Lo que habla de la muy estrecha relación que tiene el gobernador , con el fiscal y su familia”, añadió Humberto Moreira.

Este medio, contacto al área de comunicación social del Estado para conocer la postura del gobernador en relación a estos señalamientos. La respuesta fue que no habrá comentarios.

Jesús Flores Mier fue designado Fiscal Anticorrupción por un periodo de siete años. Su designación fue controvertida, ya que ocupó cargos públicos en la administración municipal de Saltillo y en el Estado a cargo de Humberto Moreira.

La bancada panista del Congreso Local, así como el Partido Unidad Democrática de Coahuila, el ex candidato Armando Guadiana y el Partido Joven consideran que su cercanía con funcionarios públicos son un impedimento para desarrollarse con autonomía.

Por su parte Flores Mier, indicó tras su designación que cumplirá con la ley y se desempeñará de forma imparcial.





