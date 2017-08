La Laguna destaca en MasterChef México

TORREÓN, COAH.-

La Comarca Lagunera ha destacado en diversas profesiones y actividades, sin embargo, en los últimos años la gastronomía ha ocupado un importante sitio en la región tan es así que han abierto decenas de restaurantes en las tres ciudades hermanas.

Esto, se ha visto reflejado en la nueva temporada de MasterChef en donde varios laguneros desfilaron pero sólo dos se han quedado en la contienda y son José María Valdez (Gómez Palacio) y Ángela Aranda (Torreón).

En el camino se quedaron el maestro Martín Fuentes, la ama de casa Mayela Salazar y el minero Javier Esparza, quienes recibieron bastante apoyo en redes sociales.

José María y Ángela hablaron en exclusiva con El Siglo de Torreón de su ingreso a MasterChef México, emisión que ya cambió sus vidas y de la que esperan los siga sorprendiendo.

'No se van a decepcionar de mí'

La joven Ángela Aranda tiene un objetivo muy claro en su vida, demostrar que La Laguna las puede todas y más si se trata de algún tema relacionado con la gastronomía.

Aranda es la representante de Torreón en la edición 2017 de MasterChef México. De entre 54 personas, ella fue una de las 18 que se quedaron; algo que según comentó a El Siglo de Torreón la tiene muy entusiasmada.

"No esperaba todo esto que está ocurriendo. Voy a dejar en claro que la Comarca Lagunera es fuerte y a todos mis paisanos que me han escrito en mis redes sociales quiero decirles que no se van a decepcionar de mí, voy a dar lo mejor de mí en esta aventura", sostuvo.

La también modelo y estudiante de psicología llevó un salmón con ensalada de fresas y chiles jalapeños al casting que tuvo lugar el año pasado en la ULSA. Su platillo causó sensación y le permitió pasar los filtros necesarios hasta llegar al primer programa transmitido el pasado domingo.

"Ya cuando figuré para colarme entre los 18 concursantes me tocó preparar hígado, lo cual me costó un poco de trabajo porque no es uno de mis platillos favoritos que digamos. Creo que me especializo en la lasagna y el salmón, según me han dicho mis familiares o amigos", comentó.

En cuanto a por qué decidió irse por el camino de la Psicología en lugar de la Gastronomía, Ángela detalló que deseaba aprender a elaborar alimentos sin sentirse obligada a nada.

"Quiero instruirme en los platillos que yo quiera y no deseaba tener luego que estar estudiando para algo de la cocina que no me agradara. Sobre la Psicología, me gusta mucho, además mi mamá es educadora y mi papá, médico, así que ha sido una combinación de ambos", declaró.

Por otro lado, la chica explicó que pase a que luego hay quienes le dicen que es sangrona se encargará de demostrar a través de MasterChef que es un ser humano sumamente sencillo y sin poses.

"Tengo un tic de levantar la ceja y eso ha provocado que ciertas personas me tachen de mala onda y en verdad que no lo soy; espero que puedan conocer en las próximas semanas gracias a la emisión", dijo.

Ángela Aranda heredó de su familia paterna el gusto por la cocina.

Cierra su barbería por seguir su sueño

Una gordita pellizcada de camarón al mojo de ajo con salsa de cacahuate fue el trampolín del que se valió el lagunero José María Valdez para figurar en la nueva temporada de MasterChef México.

El nacido en Gómez Palacio, dijo a El Siglo de Torreón que le queda grande la playera que lo acredita como lagunero. Confía en llenarla, poniendo en alto el nombre de la región.

"Me siento muy emocionado, traigo las sensaciones a flor de piel. Estoy con hambre de cocinar y con hambre de trascender en ésta que es la 'Cocina más famosa de México'. Voy a demostrar que en nuestra región no sólo hay carne asada", compartió.

"Chema", como le dicen sus seres queridos, informó que aparte de cocinar es barbero y entrenador de futbol americano, actividades que ha dejado con tal de seguir su pasión gastronómica que le fue inculcada por su madre y su hermano mayor.

"Tomé la decisión de cerrar una barbería que tenía y vender todo con tal de venirme a la Ciudad de México y gracias a Dios todo ha salido bien, por lo pronto MasterChef me ha permitido ya probar fortuna en la cocina", narró.

Valdez informó que admira a los tres chef jueces de la emisión que son Betty Vásquez, Benito Molina Dubost y Adrián Herrera Díaz.

"Siento un sentimiento diferente por cada uno de ellos. Benito es el más duro de los tres, Betty es como la más coherente y Adrián le pone el humor ácido al programa", detalló.

José María agradeció a sus paisanos el apoyo que le han brindado en redes sociales desde la noche del domingo que se supo que sería uno de los participantes de MasterChef México 2017.

Él acudió al casting que tuvo lugar en el año anterior en la ULSA Laguna. Ahí llamó la atención por su gordita pellizcada de camarón.

Se quedan en el camino

