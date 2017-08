Ed Skrein se retira

Los ángeles, eu.- El actor inglés Ed Skrein anunció que no participará en el nuevo filme de Hellboy tras la controversia que suscitó su elección para interpretar a un personaje que en los cómics es de origen asiático.

Por medio de un mensaje en su perfil de Instagram, Skrein dijo que la pasada semana aceptó el papel de "Ben Daimio" en la nueva versión de Hellboy sin conocer la historia detrás de este rol.

"Ha habido un intenso debate y un comprensible malestar desde el anuncio (de su incorporación a la cinta) y debo hacer lo que siento que es correcto", escribió.

Skrein dijo que el origen asiático de este personaje es significativo para los fans y opinó que negar este punto continuaría la "preocupante tendencia" de "ocultar las voces e historias minoritarias en las artes".

Por ello, el actor decidió abandonar este proyecto para que sus responsables puedan encontrar a un intérprete apropiado para el personaje.

"Siento que es importante honrar y respetar eso. Por lo tanto he decidido retirarme para que el papel pueda ser apropiadamente asignado".

Skrein defendió además que "la representación de la diversidad étnica es importante" y confió en que en el futuro la igualdad en las artes sea "una realidad".

La filmografía de este actor, nacido en Londres en 1983, incluye papeles en Deadpool (2016) o The Model (2016).

Los productores de Hellboy: Rise of the Blood Queen dijeron que apoyan totalmente la "generosa decisión" de Skrein.

"No tuvimos la intención de ser insensibles a asuntos de autenticidad y etnicidad, y buscaremos darle el papel a un actor más consecuente con el personaje en el material original", dijeron Larry Gordon, Lloyd Levin, Lionsgate y Millennium Films en un comunicado conjunto.

Esta controversia sobre la elección de un actor occidental para dar vida a un personaje de origen asiático no es nueva ya que, por ejemplo, también criticaron la elección de Emma Stone para interpretar a una piloto de la Fuerza Aérea mitad hawaiana y mitad china en Aloha de Cameron Crowe o de Scarlett Johansson como la androide protagonista de la cinta Ghost in the Shell, basada en un anime japonés y Tilda Swinton, por su interpretación de un mentor en Doctor Strange (2016).

La semana pasada el estreno en Netflix de la adaptación del manga japonés Death Note también fue criticado por llevar una historia japonesa a Seattle sin un solo actor asiático.

