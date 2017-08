Rafaela 'lucha' por esposo y hermana

TORREÓN, COAH.-

EN HG LE PIDEN COMPRAR LOS INSUMOS PARA ATENDER A SUS FAMILIARES

Con la venta de dulces y antojitos, Rafaela Castañeda, de 62 años, "lucha" por sacar adelante a su esposo diabético y a su hermana de 79 años, con cáncer de pulmón.

Constantemente debe trasladarse al Hospital General de Torreón en donde, pese a su difícil situación económica, le piden que compre los insumos para atenderlos porque "no hay nada".

"No hay sondas tengo que comprarlas, cada 15 días vengo a que se la cambien me cuesta 32 pesos (...) yo vendo dulces en la semana y taquitos el fin de semana, ahora tuve que esperarme hasta el lunes para traer dinero por si faltaba y mire, sí faltó, ¿ahí no está diciendo Peña Nieto que está todo muy bien?".

Rafaela dice que en transporte y la sonda son 120 pesos lo que gasta, que representan dos días de venta.

La mujer no tiene otros ingresos, pues su marido, su hermana y ella no están pensionados por lo que con la escasez de medicamento e insumos la situación cada vez se torna más difícil, por lo que quien quiera apoyarla se puede comunicar con ella al teléfono 8713072860.

La historia de Rafeala es sólo una de las cientos que hay en el Hospital. Ayer David Saldaña, esperaba que su familiar, ingresado desde el sábado, fuera atendido por el traumatólogo.

"Nos pidieron ceftriaxona me imagino que es antibiótico. Está desde el sábado en la madrugada de hecho hasta ahorita no nos ha atendido el doctor especialista, no hay trauma que nos diga qué va a proceder", dijo. Carlos Hugo Pérez, delegado sindical, indicó que en el caso de Saldaña no es por falta de traumatólogo, sino de reactivos de laboratorio, el motivo por el que no se le brinda el servicio. "Aquí la situación es que no hay para hacer pruebas de laboratorio, al momento de no haber laboratorio no lo pueden operar, sí tenemos el especialista, pero no lo puede checar hasta que laboratorio esté funcionado". Empleados calificaron como los "peores días" del Hospital, pues no tienen guantes, sábanas o lo mínimo indispensable para atender a los pacientes.

Crisis Falta de todo. Falta de todo. ⇒ El Hospital General de Torreón no cuenta con sábanas en las camillas, sólo tienen hules. ⇒ Tampoco tienen guantes. ⇒ No hay batas. ⇒ Hay desabatos de insumos de laboratorio. ⇒ Faltan jeringas.

Padecen. Rafaela y su esposo padecen las consecuencias del desabasto en el Hospital General.

