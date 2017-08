Discrepan en rebaja a partidos

El aval de la Suprema Corte de Justicia a la reforma electoral de Jalisco, promovida por el diputado local Pedro Kumamoto, fue recibido entre críticas, dudas y halagos por integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La reforma conocida también como "#SinVotoNohayDinero", establece que el cálculo del financiamiento a los partidos en aquella entidad se calculará no con base en el padrón electoral, como establece la Constitución a nivel federal, sino a través de la votación válida emitida.

La consejera Pamela San Martín indicó que el hecho de que la Corte haya aprobado esa medida generará incentivos para que los partidos se acerquen más a la ciudadanía, lo cual, dijo, es algo positivo.

"En lo personal creo que sí hay una lógica detrás de vincular el financiamiento a la participación ciudadana: generar un incentivo para que los propios partidos políticos sean los primeros en buscar fomentar la participación ciudadana y convocar a los ciudadanas y ciudadanos a las urnas", indicó en entrevista.

En tanto, el consejero Ciro Murayama consideró que, pese a estar a favor de que se discuta la reducción del financiamiento a los partidos, la propuesta de Kumamoto es peligrosa, pues puede fomentar el abstencionismo de los ciudadanos.

"Tiene todo sentido discutir los montos de financiamiento de los públicos, pero me preocupa la participación, porque eso quiere decir que la única manera de reducir el financiamiento es bajando la participación, y creo que es peligroso.

"Yo más allá del hashtag de #SinVotoNohayDinero, creo que sin voto no hay democracia", advirtió.

El consejero Benito Nacif coincidió en que la propuesta de Kumamoto puede derivar en un abstencionismo generalizado.

"Yo creo que es una mala idea, porque creo que la regla que hemos seguido es que si la gente no participa, no sale a votar, eso no debe tener ningún efecto, sólo hay efectos cuando la gente sale y participa.

"Si tú te quedas en tu casa y no sales a la plaza pública delegas a los que sí lo hacen la facultad de decidir qué ocurre (con la reforma) de si no hay voto no hay financiamiento lo que hace es que la gente que no sale puede tener una excusa para no salir, y eso le da una consecuencia, entonces creo que tiene un efecto, desde mi punto de vista, negativo en promover la participación electoral", indicó.

El consejero Marco Baños saludó la decisión de la Suprema Corte y agregó que el tema de la votación válida debe ser uno de los ejes del financiamiento público.

"Yo creo que está bien, el tema de discutir nuevos referentes para el cálculo del financiamiento público es adecuado, es un tema que tendrá que verse a nivel nacional", mencionó.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, representante de MC, estimó como una victoria ciudadana la resolución de la Corte.

