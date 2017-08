Famosos envían su apoyo a los afectados por 'Harvey'

Tras los desastres ocasionados por el huracán Harvey a su paso por el estado de Texas, varios famosos se han unido en redes sociales para enviar sus mensajes de apoyo para todos los afectados.

Uno de los casos que más ha llamado la atención, es el del comediante estadounidense Kevin Hart quien a través de su cuenta de Instagram compartió un video donde menciona que donará 50 mil dólares para las operaciones de ayuda y reta a otras celebridades a hacer lo mismo y donar la misma cantidad.

Entre los famosos que mencionó se encuentran Beyonce y su esposo Jay-z, Justin Timberlake, La Roca, Chris Rock, entre otros.

Ellen Degeneres, Kim Kardashian y Miley Cyrus también se unieron a las actividades de donación a través de la Cruz Roja de Texas.

The people of Texas need our help and our kindness. Text HARVEY to 90999 to make a $10 donation. @RedCross