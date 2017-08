Se llevan premios hasta el espacio

NUEVA YORK, EU.-

Kendrick Lamar se convirtió en el principal ganador en la noche de los MTV Video Music Awards

NUEVA YORK, EU







COMENTAR

Los millennials tienen fama de ser alocados y vivir sin límites, pero ayer domingo demostraron que hay algunos que están preocupados por lo que pasa en el mundo: racismo, discriminación y suicidios. Es así como en la entrega de este año de los MTV Video Music Awards hubo varios llamados políticamente correctos.

Paris Jackson, hija de Michael, comenzó recordando los eventos en Charlorttesville en donde una multitud que protestaba contra una marcha de ultranacionalistas blancos fue arrollada por una camioneta, provocando un muerto y 19 heridos. "Hay que recordar que debemos mostrar a estos nazis, esclavos de la supremacía blanca en Charlottesville y en todo el país, que como nación con libertad tenemos cero tolerancia a su violencia, su odio y su discriminación. Debemos resistir", dijo.

La premiación, que reconoce a los mejores videos musicales del año, no sólo le dio la oportunidad a artistas como Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Fifth Harmony, Alessia Cara, Lorde, entre otros, de mostrar su talento, también recordaron a Chester Bennington (vocalista de Linkin Park) y Chris Cornell (vocalista de Audiosalve), quienes se suicidaron este año.

Jared Leto fue el encargado de hacerles el homenaje. "Chester dijo de Chris: su voz era alegría y dolor, y la ira y el perdón, el amor y la angustia, todo envuelto en uno. Sólo unas semanas después, Chester se había ido, Chester era mi amigo como lo era para muchos y atestiguar su vida me enseñó cosas sobre trabajar sin descanso", expresó el vocalista de Thirty Seconds to Mars.

Tanto él como Ke$ha hicieron un llamado a las personas que han pesado en el suicidio. "Si hay alguien por ahí que se siente como si no hay esperanza, escúchame ahora. Usted no está solo", agregó.

Además, la organización de los premios que se llevaron a cabo en The Forum, en Inglewood, California, le dieron la bienvenida a un grupo de militares transgénero, quienes hicieron su protesta ante la orden del presidente Donald Trump de retirar del servicio militar a personal transgénero.

Pink fue la artista homenajeada de la noche al recibir el premio Vanguardia por su carrera musical. Su show consistió en volar sobre un coche encima del escenario y recordar sus canciones más emblemáticas como Just give me a reason, Try, Blow me, entre otros. En su discurso de aceptación, habló de cómo las personas tienen que aceptarse y amarse por encima de prejuicios. El ganador de la mayoría de los premios fue Kendrick Lamar por su trabajo en Humble, llevándose el premio como Video del Año, Artista de Hip Hop, Dirección de arte, Efectos visuales, Fotografía y Dirección. Ed Sheeran fue Artista del año, mientras que Fifth Harmony ganó como Artista Pop.

La anfitriona Katy Perry inauguró los VMAs diciendo que acababa de llegar del espacio a la Tierra y descendió al escenario vestida con un brillante traje plateado de astronauta.

Entre otros artistas que actuaron durante la velada estuvieron Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lorde, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, Logic con Khalid, Post Malone y Julia Michaels.

MTV eliminó las categorías por género, como video masculino y video femenino del año, y anunció el premio al artista del año.

Despacito, que fue desairado en la categoría de video del año, perdió el último premio por el que competía: canción del verano. La ganadora fue XO Tour Life del rapero Lil Uzi Vert . El video del éxito internacional de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el más visto en la historia de YouTube y actualmente encabeza la lista Hot 100 de Billboard. MTV dijo que Universal Music Latin Entertainment no presentó el video a la competencia, mientras que el sello discográfico dijo que nadie le había pedido que lo hiciera.

Swift se queja de su ex y del mundo

La mayor expectativa en la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2017 no fue generada por el máximo ganador de la noche (no hubo sorpresa en el triunfo de Kendrick Lamar) sino por el estreno del nuevo video de Taylor Swift.

Titulado Look What You Made Me Do (Mira lo que me obligas a hacer), el video tiene referencia a su ex Tom Hidleston, quien solía usar playera con la leyenda "I love Taylor". Algunos bailarines del video portan esa misma playera mientras Swift canta "quizá yo tengo mi merecid,o pero tú también tendrás lo tuyo".

El video empieza con la cantante en un cementerio en donde abundan los cuervos (referencia a la popular frase "cría cuervos y te sacarán los ojos) y en el que ella aparece en calidad de zombi.

Otra escena la muestra en franca lucha contra camarógrafos y fotógrafos que provocan que tenga un accidente automovilístico.

Finalmente, cuando aparece en una llamada telefónica, Swift contesta que no puede atender en este momento. "¿Por qué? Oh, porque ella está muerta". En horas, el video llegó a 500 mil vistas.

Reconocimientos

Los ganadores de los Premios MTV a los Videos Musicales:

- Colaboración: I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker), Zayn y Taylor Swift.

- Video pop: Down, Fifth Harmony con Gucci Mane.

- Video hip hop: Humble, Kendrick Lamar.

- Video dance: Stay, Zedd y Alessia Cara.

- Canción del verano: XO Tour Llif3, Lil Uzi Vert.

- Cinematografía: Humble, Kendrick Lamar (Director de cinematografía: Scott Cunningham).

- Dirección: Humble, Kendrick Lamar (Directores: Dave Meyers, The Little Homies).





Video del Año. Kendrick Lamar estaba nominado en ocho categorías y se llevó el premio principal por el material para su canción Humble.

Artista del Año. El cantante Ed Sheeran ganó en los VMA; realizó una presentación.

Presentadora. Katy Perry apareció en escena para conducir la ceremonia ‘volando’.

Artista Nuevo.Khalid fue reconocido en la ceremonia; también actuó durante la velada.

Reaparece. Miley Cyrus dejó atrás su look provocador en su presentación de los VMA.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...